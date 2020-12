Pandemia por Covid-19 impacta en duelos y depresión durante el fin de año en México

Sinaloa.- Cada cierre de año confronta al ser humano con lo logrado, con lo alcanzado y con lo perdido, pero a este 2020 se le ha sumado la sorpresiva y lamentable muerte de miles de personas debido al Covid-19.

Ante esto, la reconocida tanatóloga Gaby Pérez Islas señaló que, para quienes se quedan, estas pérdidas pueden significar un impacto importante en duelos y depresión. Sin embargo, desde su experiencia, asegura que pueden ser sobrellevadas reconociendo el dolor y enfocándose en el presente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Vivir el presente

A través de una entrevista en vivo por Facebook Debate, la experta mencionó que la muerte repentina es el peor tipo de duelo para el que se queda, pero posiblemente la mejor muerte para el que se va.

Destacó que quienes se quedan quisieran tener más tiempo para asimilar esa noticia, pero una persona que se vuelve un enfermo terminal, entre más pronto termine su agonía, es mejor, opinó: "Amar es querer el bien del otro. A veces no coincide el bien del otro con el nuestro".

No obstante, la también conferencista y escritora señaló que morir en una pandemia es complicado, porque no permite despedirse como es la tradición, estar con la persona y no hay hombros en los cuales recargarse, porque además —destacó— todo el mundo está con sus propios hombros caídos, soportando su propio duelo y pérdida.

"Yo creo que han sido tiempos sumamente retadores y complejos que están demostrando de qué estamos hechos", comentó.

Particularmente en diciembre, Gaby Pérez destacó que las personas suelen hacer un corte de caja de su vida, y muchas veces se acompaña con algo que se conoce como depresión estacional.

En algunos otros países —indicó— tiene mucho que ver con el clima, que son muchos meses sin la luz solar, pero en México tiene que ver con todas estas reuniones familiares, con esta cercanía y los lugares vacíos que habrá en la mesa: "Creo que es muy importante que este año, más que en ningún otro, pongamos la cabeza donde tiene que ser, y esa es en el presente. Si se nos va para atrás, exceso de pasado, es depresión; si se va para delante, nos genera mucha angustia, ansiedad, porque no tenemos respuesta a muchos cuestionamientos, comentó. En este sentido, añadió que el presente es un regalo que quita la depresión y la angustia.

Herramientas en Navidad

Para aquellos que viven un duelo reciente por la pérdida de un ser querido, la experta en tanatología —disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y su significado— dio algunos consejos para sobrellevar los días claves, como Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

En primera instancia, recomendó hablar de la pérdida, hacer un brindis por la persona que no está, leer un cuento, permitirle a los niños que se despidan por medio de una carta.

Incluso, dijo que pueden apoyarse en globos de helio, o si se es más ecológico, ponerla en el correo normal o en el árbol de Navidad.

"Cuando podemos hacer eso para escribir a la persona que se fue, diciéndole “gracias por lo que me diste”, ´perdóname por cualquier cosa que yo haya hecho”, “te perdono por cualquier cosa que hayas hecho´, ´te quiero´ y ´adiós´, y fíjate qué bonita despedida decirle adiós, porque es dejárselo a Dios para que él lo cuide ahora", expresó.

Gaby Pérez, licenciada en Literatura Latinoamericana, maestra en Tanatología, con especialidades en codependencia y familia, logoterapia, espiritualidad y suicidología, explicó que es importante identificar que el duelo no se vuelva patológico.

Por lo tanto, explicó que un duelo tiene que irse reponiendo y pasando por cinco etapas: la primera es la negación; después el enojo o la rabia, «porque a nadie nos gusta perder, y ese enojo es proyectado a quien se deje, a quien se fue, a Dios, si creemos en él, a los médicos, a las autoridades, a nosotros".

Después viene la negociación: "Estamos tratando con la vida", explicó. La cuarta etapa del duelo es la depresión reactiva; es decir, cuando se reacciona con depresión porque se perdió el objeto del afecto. No es crónica ni clínica, porque eso ya es del ámbito de la psiquiatría".

Finalmente, se da el paso de la aceptación: "Aceptar algo no significa que me gustó y que le dé like a la vida, significa que recojo los pedacitos de mi corazón, y sigo adelante.

Todas estas etapas están muy bien explicadas en mi libro de Cómo curar un corazón roto. Tú piensa que el duelo no es un sillón en el que te sientas a ver pasar la vida, el duelo es un trampolín en el que te tienes que subir para echarte un clavado e irte más profundo en la realidad», abundó.

¿Cómo hablo de la muerte con mis hijos?

Para los padres, quienes por circunstancias familiares deben hablar a sus hijos sobre el fallecimiento de un ser querido, la tanatóloga explicó que deben fijarse en las presencias, no solo en las ausencias, y hacer sentir a los niños y a los jóvenes que ellos son suficientes para que los demás quieran estar.

Añadió que hay tres reglas básicas para trabajar el duelo con un niño, y esas reglas básicas tienen que ver con la verdad.

A un niño —dijo— siempre hay que hablarle con la verdad, porque un niño siempre puede con ella, una verdad a su nivel. "Qué necesita saber un niño, que él no tuvo la culpa, que será cuidado y que va a estar bien. Los adultos tenemos que ser prueba de esperanza para los niños; cerillito en medio de la oscuridad", comentó.

En la entrevista transmitida también en las redes sociales de Soy Carmín, En Pareja, Soy Aire y Soy Vida, Gaby Pérez Islas advirtió que también hay caminos de evasión del duelo, y esos caminos pueden llevar al alcohol, al exceso de trabajo, de las drogas o de los medicamentos, porque estos son vendidos como un ´amiguito´, pero después pasan una factura carísima: "Yo creo que el mejor camino para recorrer esto es a través del dolor, que obviamente duele, porque “duelo” viene del latín “dolus”, que significa´dolor´, pero claramente nos va indicando que vamos a ir pasando etapas, que nos va a decir el trabajo que debemos de asumir. Decía Viktor Frankl, el padre de la logoterapia: “No escogimos lo que nos pasó, pero sí escogemos con qué actitud lo enfrentamos”.

Gaby Pérez Islas tiene 22 años de experiencia en tanatología y acumula una biblioteca de seis libros de su autoría y coautoría, entre ellos Tu camino para sanar y Elige no tener miedo.