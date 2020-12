Para qué sirve el borrego con dinero en Año Nuevo; aquí te lo explicamos

México.- Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y es momento de realizar todos aquellos rituales que nos ayudarán a prosperar de mejor manera en el 2021. Definitivamente este año las cosas no marcharon como todos pensábamos, sobre todo por situaciones fuera de nuestras manos. Afortunadamente siempre existe una nueva esperanza y por eso que el borrego con dinero en año nuevo no puede faltar en casa.

No es sorpresa toparte con estos animalitos en el mercado, sobre todo durante estas fechas, y es que se ha hecho acreedor a una gran fama relacionada con la buena suerte. Algunas características del borrego es su abultada lana, monedas de oro a su alrededor y en ocasiones con caritas picaras, aunque existe gran variedad de estilos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, lo realmente importante de estos borregos es su origen de los Alpes Suizos, donde son considerados como símbolo de abundancia y prosperidad, por esa razón son tan requeridos en diciembre.

¡Ah!, pero no es tan sencillo como ir al mercado y comprar uno, para que este borrego pueda cumplir con su propósito de atraer la abundancia, debe ser forzosamente regalado, pues si lo compra uno mismo no tendrá ningún efecto. Además que es un lindo detalle para obsequiar, pues se entiende que se desea lo mejor.

Pero eso no es todo, una vez que se regala el borrego es necesario decir una frase bastante particular. "Borreguito de la montaña, has que con tu lana junte dinero cada mañana".

Por último, se deberá colocar la figura dentro de nuestra cada y sobre todo cerca de la puerta principal, de esta manera podrá atraer el dinero durante todo el año. Ahora que ya conoces su significado, asegúrate de obsequiar uno a tus seres queridos y espera el tuyo.