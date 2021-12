Paso a paso: cómo limpiar la sala de mi casa

Con estos consejos tendrás una sala reluciente y en orden, y lo mejor de todo, tus invitados se llevarán una buena impresión, ya que se trata de la primera zona de tu casa que ven. No lo olvides: la sala es la carta de presentación de una vivienda.

El primer paso para comenzar la limpieza de tu sala es recoger todo lo que hay en ella, desde alfombras hasta objetos decorativos y basura, a fin de despejar el espacio y desechar todo lo que no sirve.

Existen muchos tipos de salas y a veces ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuál es la nuestra, pero no te preocupes, con estos métodos caseros lograrás darle una limpieza profunda a tus sillones de forma fácil y eficaz.

