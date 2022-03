Paso 4: Ahora que has ingresado tus datos y método de pago, puedes descargar una tu acta de nacimiento en línea en formato pdf. No olvides guardar el archivo en una memoria USB o los documentos de tu computadora, para que tengas tu acta a la mano siempre que la necesites.

Paso 1: Ingresa tu CURP. Si no lo tienes a la mano, puedes obtenerlo ingresando tus datos, como nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento. Da clic en el captcha que dice "no soy un robot" y luego en "buscar". Posteriormente, ingresa los datos de tu madre, padre o la persona que te registró.

Gracias al internet, actualmente no necesitas acudir a ningún lugar para obtener tu acta de nacimiento, ya que puedes sacarla en línea desde la comodidad de tu hogar.

México.- El acta de nacimiento es un documento esencia l en México no sólo para realizar cualquier trámite, sino para acreditar tu identidad y origen de manera oficial, así que aquí te explicaremos paso a paso para sacar un acta de nacimiento en línea .

