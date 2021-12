Paso a paso te decimos la forma correcta de eliminar el moho de tu colchón

También puedes utilizar un poco de agua y jabón para limpiar tu colchón en sus zonas manchadas, pero procura no utilizar mucha agua, pues puede dejar restos de humedad que originarán mocho y hongos.

Si después de seguir estos pasos las manchas de moho no han desaparecido de tu colchón, frota el área manchada con un poco de agua oxigenada usando una esponja.

Como en otras tareas de limpieza, el vinagre y el bicarbonato de sodio son grandes aliados para deshacerse el moho en el colchón, y al tratarse de productos caseros no tendrás que desembolsar una gran cantidad de dinero en comprar productos especializados.

El moho y la humedad en colchones son un problema molesto en el hogar, y un verdadero martirio para muchas personas que no tienen idea de cómo deshacerse de eso, así que aquí te compartiremos la forma correcta de eliminar el moho de tu colchón .

