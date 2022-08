Pasos para reimprimir tu cartilla del IMSS en línea y sin salir de casa

Si te ha pasado que perdiste tu cartilla de atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y no has podido ir a la oficina a reponerla, por diversas circunstancias, no te preocupes, puedes realizar el trámite de manera sencilla a través de internet, por lo que no necesitas salir de casa.

Lo mejor es que puedes hacer el trámite en línea y fácilmente podrás reimprimir tu cartilla del IMSS, además se te mandará tanto tu cartilla como la de tus beneficiarios, así que, con un sencillo proceso, obtienes ambos y te ahorras tiempo y dinero en ir hasta tu Unidad de Medicina Familiar a sacarla.

Entonces, para reimprimir tu cartilla del IMSS, solo tienes que seguir los sencillos pasos que a continuación te compartimos y para ello, debes ingresar a la página oficial del Seguro Social en donde te solicitarán tu CURP y tu Número de Seguridad Social (NSS) para poder tener acceso a tu información.

Paso a Paso para reimprimir tu cartilla del IMSS

Como ya decíamos, para hacer la reimpresión de tu cartilla del IMSS en línea y sin salir de casa, lo primero que debes hacer es ingresar a la página de la dependencia, pero, para que no andes batallando, puedes poner la siguiente dirección en el buscador imss.gob.mx/tramites/reimpresión-cartilla o dar clic en la liga anterior.

Ahí te aparecerá un botón que dice “Tramitar Reimpresión” en donde debes dar clic y te enviará a otra página, una vez ahí debes colocar tu CURP, tu Número de Seguridad Social (NSS) y tu correo electrónico, además de capturar unas letras y números que ahí se te muestran, para garantizar que no seas un bot.

Cómo reimprimir tu cartilla del IMSS en línea y desde casa FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Luego de ingresar tus datos, da clic en Continuar y se te enviará un correo en donde te pedirá que lo confirmes, luego se te mandará una liga que te permitirá la reimpresión de tu cartilla nacional de salud del IMSS. Una vez que completes este paso, te llegará otro correo con tu cartilla.

Y listo, solo tienes que imprimir el documento que te llegó al correo para tener tu cartilla del IMSS, así que como ves, así de rápido y fácil puedes tener acceso a tu documentación sin tener que acudir a la oficina de trámites de tu Unidad Médica más cercana.

Lo que debes hacer a continuación es imprimir el documento y pegar una fotografía tamaño infantil reciente, en el recuadro que se marca en la hoja. Luego de eso, debes acudir a tu unidad de salud autorizada e ir a revisión médica general para que te entreguen tu cartilla actualizada.

Así de fácil y rápido puedes renovar tu documentación y como ya decíamos, lo mejor es que no dependes del horario de la oficina, sino que puedes hacer el trámite a tu tiempo, lo cual te permite organizarte mejor solo para ir a revisión médica, por lo que, te recomendamos que programes tu visita en días de baja afluencia.