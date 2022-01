¿Por qué huelen mal los perros?

Por otra parte, si ninguna de las causas anteriores parece explicar el mal olor de tu perro, no dudes en llevarlo al veterinario para averiguar si posee algún otro padecimiento.

Estas son tan sólo algunas de las causas más comunes que provocan que malos olores en los perros , pero no hay que dejar de ser presente que estos animales tiene un olor distintivo que es inevitable.

Si tu perro suele jugar en la calle o no acostumbras bañarlo, quizá sea momento de que lo hagas, ya que la recomendación es bañar a los perros una vez al mes, así como cepillarlo con regularidad, ya que la suciedad suele acumularse en el pelo enredado.

Lo primero a tomar en cuenta es que los perros huelen a perro , lo cual no es malo ni bueno en sí, ya que todos los animales tienen un olor distintivo, incluyendo a los humanos.

