Preguntas y Actividades Aprende en Casa II para 2° de primaria 5 de octubre

El programa “Aprende en Casa II” de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúa generando contenido para el ciclo escolar 2020-2021 en México.

El día de hoy te damos a conocer las preguntas y actividades de este lunes 5 de octubre de 2020 para segundo grado de primaria a través del programa “Aprende en Casa II”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Valores: El gran partido de las emociones

Aprenderás a reconocer las situaciones que te generan emociones aflictivas y no aflictivas.

Actividades “Aprende en Casa II”

Lee con atención el siguiente ejemplo con una cuerda:

Esta es una cuerda normal para brincar. Imagina a dos amigos, Andrea y Juanito, jalando la cuerda y comienzan a estirar, pero en un momento se dan cuenta que en el centro tiene un nudo.

Andrea comenta “espérate, tiene un nudo. Jálale para que podamos deshacerlo” y Juanito contesta: ¿Estás segura que jalando se deshará? Andrea responde ¡Segurísima! Jálale con fuerza.

Juanito no hace nada porque no esta seguro, sólo observa a su amiga jalar más y más, apretando más el nudo. Andrea se comenzo a desesperar y a enojar con Juanito porque él no jalaba.

¡Ayúdame, Juanito! ¡Sólo estoy jalando yo!

Andrea se cansa y suelta la cuerda. Con la cuerda relajada y después de una respiración profunda, Juanito puede deshacer el nudo fácilmente.

¿Cómo le hizo Juanito? Si por más que jalaba Andrea no podía deshacer el nudo.

Ese nudo es como un conflicto. Si tú jalas y jalas, tensas y tensas, jamás podrás deshacer el nudo. En cambio si sueltas, empiezas a ver cómo, prácticamente solo, el nudo puede deshacerse.

Andrea estaba enojada con Juanito porque no le jalaba con fuerza. ¿O sea que las emociones aflictivas son las que tensan la cuerda y no dejan desanudar? ¡Exacto! Y la calma y la respiración, es decir, las emociones constructivas son las que deshacen el nudo.

Cuando sientes enojo y desesperación por algo, lo mejor es tratar de volver a la calma para encontrar soluciones.

Lee los enunciados y reconoce la emocion que tienen los sujetos y colocala en tu hoja del lado que le corresponde.

Ten en cuenta que las emociones constructivas son aquellas que te ayudan a lograr nuestras metas y a relacionarte sanamente con los demás.

Por otro lado, las emociones aflictivas son las que te causan malestar y tristeza.

¿Que siente un niño que se raspó la rodilla jugando futbol?, le dolió mucho y en lugar de permitir que las asistencias lo ayudarán, comenzó a tirar de patadas y no lo pudieron ayudar en ese momento, así que le dolió por más tiempo ¡y se infectó su herida!

Pero en otro caso una niña se enoja por una falta que le hicieron, le reclama airadamente al árbitro y lo jala, el árbitro la expulsa y ya no puede seguir jugando.

Un niño demuestra gran confianza y sus trucos los comparte con su equipo, que se lo reconocen y lo buscan para jugar, lo que lo hace muy feliz.

Juanita anota un golazo y muy contenta va a abrazar a Imelda para agradecerle el pase y juntas celebran con el equipo que cada vez está más unido.

¿Cuáles son las emociones constructivas? alegría, confianza, amor, etc.

¿Y las aflictivas? enojo, frustración, tristeza.

Artes: Recuerdo y construyo

Darás forma a la canción seleccionada con movimientos de acuerdo a la letra.

Actividades "Aprende en Casa II"

Luis Pescetti: La barca

¿A qué te invita esta canción?

Repite con audio toda la canción y movimiento.

Luis Pescetti: La barca

Reto de Hoy

Enséñales la canción a tus familiares e invítalos a participar y comentar lo que vivieron.

Conocimiento del medio: ¡Lo que miramos!

Aprenderás a reconocer los órganos relacionados con los sentidos, su función y acciones para cuidarlos.

Actividades “Aprende en Casa II”

¿Consideran que los colores de las cosas o animales nos brindan información?

¿Qué tipo de información?

¿Algunas veces tus ojos te han ayudado a evitar un accidente? ¿cómo?

Consulta las actividades de tu libro en la página 22.

Actividad 1. La información que nos brindan los colores.

Observa con atención lo que está a tu alrededor, personas, plantas, animales y objetos, y desde tu lugar utilizando el sentido la vista y describe lo que ves. Primero dirás el nombre del objeto, después su color.

Actividad 2. Entre frutas y verduras.

Esta actividad tiene como propósito conocer las formas, texturas y los colores de frutas y verduras, así como reconocer, cuáles son sus semejanzas y diferencias.

¿Cuál es tu fruta preferida?

¿Cuál es la verdura que más te gusta?

¿Cuáles son los colores que tienen las frutas?

¿Cuáles son los colores que tienen las verduras?

Toma algunas frutas y verduras que tengas en casa, ponlas en la mesa o escritorio y obsérvalas.

Actividad 3. Me muevo con precisión.

Esta actividad te ayudará a identificar la importancia del sentido de la vista para tener mayor precisión en los movimientos de tu cuerpo.

Necesitas una pelota y un paliacate para vendarte los ojos

Laza la pelota y trata de cacharla con las manos con los ojos vendados, después, quítate el paliacate y realiza la misma actividad.

Lenguaje: La rima en el poema

Aprenderás a leer rimas.

Actividades “Aprende en Casa II”

Crea pequeñas tarjetas con las siguientes palabras: martillo, botella, corazón, tomate, montaña, globo, escuela, hueso, niña y olla; y colócalos en una caja o bolsa.

Imagen: SEP

Toma una tarjeta de las que están en la caja: observa las palabras del cartel y contesta, ¿Con cuál palabra del cartel rima?

Imagen: SEP

Ahora lee la lectura cantada “naranja dulce, limón partido”, que se encuentra en tu libro de texto de Lengua Materna. En la página 44.

¿Cuáles palabras tienen un sonido parecido?

¿En qué son semejantes?

¿Cuáles son las palabras que riman?

Observa el siguiente video:

Vitamina Sé. Cápsula 3. Rimas del Sol (Narración)

Reto de Hoy

Selecciona un poema, que te guste, para reelaborarlo o reescribirlo buscando nuevas palabras para cambiar las rimas y crear uno nuevo.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo