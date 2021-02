Preguntas y actividades 3° de primaria 2 de febrero Aprende en Casa 3

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia a través del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión, te proporcionamos las actividades y preguntas para tercer grado de primaria de este martes 2 de febrero de 2021 con el programa "Aprende en Casa 3".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lenguaje: "Hoy a rimar no me voy a equivocar"

El día de hoy aprenderás acerca de las características de los poemas, y en especial, de la rima.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Leer más: Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 3° de primaria 29 de enero

Observa el siguiente video:

¿Qué tiene qué ver esta canción con la clase?

Mira la siguiente imagen, ves que hay unas partes señaladas de la canción, los finales de cada verso.

Imagen: SEP

Consulta tu libro de texto en la página 50.

Imagen: SEP

Matemáticas: "Los niños y sus mascotas"

El día de hoy aprenderás a leer información que se encuentra en las gráficas de barras.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Hace algunas sesiones trabajaste con los precios de diferentes productos que se vendían en el “Mercado” y en el “Supermercado” ¿Recuerdan esta clase?

Imagen: SEP

Realizaste una tabla de precios como la siguiente:

Imagen: SEP

Ahora mira el siguiente video:

Don Leopoldo – Títeres

Resuelve la siguiente situación:

Luis quiere presentar una función de títeres la primera semana de vacaciones; por eso les preguntó a sus amigos (hizo una breve encuesta) qué día NO pueden asistir. Ellos contestaron lo siguiente:

Mónica: No puedo ir el martes por la mañana. Mario: No puedo ir el domingo por la mañana ni el lunes por la tarde. Miguel: No puedo ir el martes por la tarde. Julián: No puedo ir el jueves por la mañana ni el sábado por la mañana. Pedro: No puedo ir el lunes por la mañana ni el miércoles por la tarde.

¿En qué día será más conveniente que Luis presente la función?

¿Conviene más que se realice por la mañana o por la tarde?

Para organizar los datos y obtener las respuestas, se trabajará con la siguiente tabla en el pizarrón, en la cual irán sombreando los días que no pueden asistir a la “función de títeres” cada uno de los “amigos de Luis”.

Imagen: SEP

Ahora observa un tema o situación en la que se pueden utilizar las gráficas de barras.

Sara, una niña que es mi vecina a quien le gusta mucho tener mascotas, me contó que el año pasado, cuando todavía no estábamos en la pandemia, en su escuela hizo una actividad muy interesante con la ayuda de su maestro: Le preguntó a las niñas y niños de 3º y 4º grados de su escuela cuál era su mascota favorita, después hizo una gráfica de barras para mostrar los resultados. Yo le pregunté que si me permitía mostrarles a nuestras amigas y amigos de “Aprende en casa III” esa gráfica, ella de inmediato me dijo que sí. La gráfica es esta:

Imagen: SEP

¿Qué es lo que se puede observar en esta gráfica?

Ciencias naturales: Impacto de los residuos en la naturaleza

El día de hoy aprenderás sobre la importancia de ciudar la naturaleza.

Actividades "Aprende en Casa 3"

¿Recuerdas cuáles son las necesidades básicas?

Imagen: SEP

Los productos y elementos que tomamos de la naturaleza los llamamos recursos naturales.

Imagen: SEP

Observa las siguientes tres imágenes, ¿puedes decir en qué se parecen?

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

El plástico lo utilizamos de muchas formas, observa todas las formas de plástico que conocemos.

Imagen: SEP

Leer más: Preguntas y actividades 1° de primaria 2 febrero Aprende en Casa 3

Para finalizar, observa el siguiente video:

“Hagamos que suceda: Abuso de plástico”

¿Recuerdas que solución propone el video que vimos?

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo