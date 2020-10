Preguntas y actividades Aprende en Casa 5° de primaria 9 de octubre

El programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúa generando contenido didáctico para los alumnos y alumnas en México.

A continuación, te damos a conocer las preguntas y actividades de este viernes 9 de octubre de 2020 para quinto grado de primaria que indica el programa "Aprende en Casa II".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Inglés: ¡Organicemos una fiesta!

Aprenderás a interpretar expresiones usadas por los interlocutores.

Actividades "Aprende en Casa II"

Can you repeat after me?¿Puedes repetir después de mí?

Balloons– Globos!

Birthday– Cumpleaños!

Jello – Gelatina

Candles– Velas

Music – Música

Decorations– Decoraciones

Fruit– fruta

Friends – Amigo

Games– Juegos

Presents- Regalos

¿Cuál de estos adivinaste?

¿Cuáles ya conocías?

Observa la siguiente invitación de fiesta:

Imagen: SEP

Analiza la invitación. ¿Recuerdas las palabras clave?

WHAT –QUÉ

WHERE –DÓNDE

WHEN –CUÁNDO

WHY –POR QUÉ

HOW –CÓMO

¿Reconoces alguna palabra en la invitación?

¿Hay alguna que se te haga conocida?

¿Hay alguna palabra que se parezca en español?

Observa ahora con tus palabras:

What day is Lea’s party? –¿Qué día será la fiesta ?

When is the party? –¿Cuándo es la fiesta?

What time does the party start? –¿A qué hora es la fiesta?

Where is the party being held? –¿En dónde será la fiesta?

Reto de Hoy 2

Elaborar invitaciones para el próximo cumpleaños de los miembros de tu familia.

Lenguaje: Leyendas y lectura, aprendemos de la cultura maya

Hoy aprenderás que todos los pueblos de México y del mundo, tienen formas diferentes de ver y explicar sus culturas, costumbres, identidades, etc.

Actividades "Aprende en Casa II"

Reflexiona con las siguientes preguntas:

¿Sabes qué es una leyenda?

¿Los personajes de leyenda son reales, ficticios o imaginarios?

¿Qué podemos aprender de las leyendas?

Observa los siguientes videos:

Kab -Tierra- Creación de la naturaleza y de los animales.

Nal -Maíz - Creación de los hombres de maíz.

Ahora lee la leyenda de "El pájaro dziú". Da clic AQUÍ para ver.

Reto de Hoy

Lee “La Leyenda del Venado” y trata de escribirla. Da clic AQUÍ para ver.

También puede utilizar el organizador de ideas que está en tu libro de texto en la página 59.

Imagen: SEP

Valores: Burbujas de jabón

Identificarás los beneficios de regular las emociones para evitar reacciones impulsivas o conductas de represión de emociones.

Actividades "Aprende en Casa II"

Lee el siguiente cuento:

Da clic AQUÍ para ver.

¿Qué te pareció el cuento? ¿Entiendes mejor lo de controlar nuestras emociones para que nos den un beneficio y no sólo nos ayuden a nosotros, sino a los demás?

Reto de Hoy

Haz en tu cuaderno un registro de situaciones de conflicto que tuviste en la semana, también describe mediante un dibujo, la técnica de regulación que usaste y qué resultado obtuviste.

Matemáticas: Trazos de figuras

Aprenderás a trazar figuras geométricas utilizando rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas.

Actividades "Aprende en Casa II"

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Para concluir, recuerda que tenemos dos tipos de rectas, paralelas son las que no tienen un punto de intersección, aunque se prolonguen no se cortan, las secantes se dividen en perpendiculares tienen un punto de intersección y forman cuatro ángulos rectos y las oblicuas que tienen un punto de intersección, pero sus ángulos no son rectos.

Imagen: SEP

Reto de Hoy

Resuelve el Desafío número 8 de tu libro Desafíos Matemáticos en la página 20.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo