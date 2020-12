Preguntas y actividades Aprende en Casa II 2° de primaria 10 de diciembre 

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión te proporcionamos las actividades y preguntas para segundo grado de primaria de este jueves 10 de diciembre de 2020 con el programa "Aprende en Casa II".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Inglés: Cantando rimas en el mar

El día de hoy explorarás diferentes rimas y cuentos sencillos en verso.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa el siguiente video:

How are you? I hope you are fine / ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien

What is it? It is a book / ¿Qué es esto? es un libro

Imagen: SEP

Seahorse / Caballito de mar

Imagen: SEP

Jellyfish / Medusa

Imagen: SEP

Lobster / Langosta

Imagen: SEP

Sea / mar

See / ver

Imagen: SEP

Para finalizar, observa el siguiente video:

A sailor went to the sea

Did you like the video? / ¿Te gustó el video?

Matemáticas: ¡Prismas y más prismas!

El día de hoy construirás y describirás figuras y cuerpos geométricos.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa el siguiente video:

Agustín y Carola. Prismas

Consulta tu libro de texto en la página 68.

Imagen: SEP

Conocimiento del medio: ¿Seguimos reglas al jugar?

El día de hoy identificarás la función de las reglas en los juegos.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa el siguiente video:

Las reglas LEGO

Consulta tu libro de texto en la página 67.

Imagen: SEP

Mira los siguientes videos:

Woki Tokis - Cap. 7 Planes revueltos

Creciendo juntos. Manejo de conflictos

Realiza la siguiente actividad:

Imagen: SEP

Así te debe de quedar:

Imagen: SEP

Lenguaje: Ko'one'ex baaxal ¡Vamos a jugar!

El día de hoy escribirás de forma colectiva las instrucciones de un juego.

Actividades "Aprende en Casa II"

Conoce los números en maya:

Imagen: SEP

Da clic AQUÍ para leer cómo se juega la "Chácara".

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo