Preguntas y actividades Aprende en Casa II 2° de primaria 17 de diciembre 

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión, te proporcionamos las actividades y preguntas para segundo grado de primaria de este jueves 17 de diciembre de 2020 con el programa "Aprende en Casa II".

Inglés: Escucho un cuento que rima

El día de hoy escucharás y participarás en la lectura o recitación de rimas y cuentos sencillos en verso.

Actividades "Aprende en Casa II"

¿Te estás cuidando?

Observa el siguiente video:

Recomendaciones

Nicolás le envió un audio y una carta a su maestra Ramona en la que solicita ayuda. Escucha con atención el audio que le envió y trata de seguir la lectura con el texto.

Da clic AQUÍ para escuchar.

Ahora observa los siguientes videos:

Video de rap

Video de rap

Rompecabezas

Now it is time for us to solve the puzzle with the words that rhyme. Ahora es el tiempo de que armes el rompecabezas con las palabras que riman.

Imagen: SEP

Matemáticas: Botellas de colores

El día de hoy identificarás unidades de medida no convencionales para comparar la capacidad de dos recipientes.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto en la página 74 a la 76.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Conocimiento del medio: Cuidemos a los animales

El día de hoy identificarás el impacto de acciones propias y de otros en el medio ambiente.

Actividades "Aprende en Casa II"

¿Qué pasaría si de pronto algún animal ya no encuentra lo que necesita para vivir, porque el lugar donde vive está contaminado?

¿Qué le pasaría a este animal?

Consulta tu libro de texto en las páginas 47 y 48.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Observa los siguiente videos:

Especies en extinción

Acción Verde - La deforestación

¿Qué te pareció el video?

¿Cómo perjudica a los animales cortar árboles?

¿Consideras que es importante cuidar los árboles, el agua y los animales?

En Peligro: Jaguar

Lenguaje: Pregunto y aprendo

El día de hoy leerás textos diferentes a los literarios.

Actividades "Aprende en Casa II"

Da clic AQUÍ para ver los siguientes textos.

