Preguntas y actividades Aprende en Casa II 3° de primaria 16 de octubre

El programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúa generando contenido didáctico para los alumnos y alumnas en México.

A continuación, te damos a conocer las preguntas y actividades de este viernes 16 de octubre de 2020 para tercer grado de primaria que indica el programa "Aprende en Casa II".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Matemáticas: ¡Bien protegidos!

El día de hoy aprenderás las diversas formas de multiplicar con cifras más grandes.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa las siguientes imágenes:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Realiza los siguientes ejercicios:

Da clic AQUÍ para ver.

Inglés: Expresemos deseos y necesidades

Analiza el siguiente diálogo entre Ximena y Matías.

Imagen: SEP

Ximena: Hi Matias.

Matias: Hi Ximena How are you?

Ximena: I´m great, and you?

Matias: I´m not good, I don´t know where my science notebook is.

Ximena: Oh no!

Matias: Yes, and my science class is after my English class.

May I Borrow an Extra Notebook Please?

Ximena: Yes, of course, Here you are.

Matias: And I need an eraser.

Ximena: Sorry, I don´t have one.

Matias: Ok. Don´t worry. Thanks for the notebook Ximena.

Ximena: You’re welcome.

Ahora lee el siguiente diálogo:

Imagen: SEP

Matias: I want some chicken with carrots.

Ximena: Can I have fish with a vegetable salad and a lemonade please. Matias: Do you want something to drink?

Matias: Yes, I´d like an orange juice please.

Ximena: Good idea Matias.

Matias: Let´s wait for our food. I´m really hungry.

Ximena: Ok. Be patient.

Completa el siguiente diálogo:

Imagen: SEP

Artes: Creando mis propias obras bidiomensionales

El día de hoy aprenderás a explorar técnicas de pintura de arte bidimensional en acuarela y óleo.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa el siguiente video:

#ComunidadContigo: Lo Básico de la Acuarela y el dibujo en 5 minutos.

Ahora observa la siguiente cápsula:

Cápsula de especialistas: Teresa Suárez.

Da clic AQUÍ para ver.

Reto de Hoy

Ahora crea tu propia obra eligiendo una de las técnicas que viste en esta sesión.

Valores: Ayudando a Kirahvi

El día de hoy aprenderás a reconocer habilidades y conocimientos personales, con Kirahvi.

Actividades "Aprende en Casa II"

Realiza los movimientos que se señalan en el siguiente video:

Ahora lee la siguiente historia titulada "AMEYALI Y SUS TALENTOS".

Da clic AQUÍ para ver.

Observa el siguiente video:

Camila: Mis conocimientos y habilidades.

Da clic AQUÍ para ver.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo