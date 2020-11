Preguntas y actividades Aprende en Casa II 4° de primaria 12 de noviembre

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con educación a distancia a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión te proporcionamos las actividades y preguntas para cuarto grado de primaria de este jueves 12 de noviembre de 2020 con el programa "Aprende en Casa II".

Geografía: Las áreas naturales protegidas de México y la conservación de la biodiversidad

El día de hoy aprenderás acerca de las áreas naturales protegidas de México y su importancia para la conservación de la biodiversidad.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto de la página 71 a la 81.

Observa los siguientes videos:

La Importancia De La Biodiversidad

Megadiverso

Acciones En Favor De La Biodiversidad

Reserva de la Biósfera El Vizcaíno

Archipiélago de Revillagigedo

Conoce la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México

Lenguaje: ¡Hagamos un croquis!

El día de hoy aprenderás a representar el trayecto de un croquis.

Consulta tu libro de texto de la página 28 a la 35.

Da clic AQUÍ para leer la información necesaria para la realización de un croquis.

Reto de Hoy

Elabora un croquis como el que hizo Mario Neta y mándalo a esa persona que quieres ver.

Inglés: My favorite party

El día de hoy escucharás breves descripciones de actividades de una celebración o fiesta.

Do you like parties? / ¿Te gustan las fiestas?

Haz una lista de eventos. Por ejemplo:

Etc...

Matemáticas: El tiempo pasa

El día de hoy aprenderás a utilizar la información que proporciona un calendario para resolver problemas que implican determinar el inicio o el final de distintos eventos.

¿Sabes cuántas semanas faltan para concluir el año?

Para saberlo, mira el siguiente calendario:

El calendario es un sistema de organización del tiempo en días, semanas y meses, que corresponden a un año.

Existen calendarios que se organizan de acuerdo a ciertos procesos por ejemplo el calendario escolar.

¿Cuál periodo vacacional dura más, el de diciembre o el de Semana Santa? ¿Por qué?

Da clic AQUÍ para ver más información.

