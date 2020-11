Preguntas y actividades Aprende en Casa II 4° de primaria 4 de noviembre

El programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúa proporcionando contenido didáctico para alumnos y alumnas de nivel básico en México.

A continuación, te damos a conocer las preguntas y actividades de este miércoles 4 de noviembre de 2020 para cuarto grado de primaria que indica el programa "Aprende en Casa II".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Historia: Los últimos grandes pobladores de Mesoamérica: los mexicas

El día de hoy seguirás aprendiendo sobre las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto de la página 57 a la 59.

Observa el siguiente video:

El posclásico

Da clic AQUÍ para ver.

Observa las siguientes imágenes:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Mira los siguientes videos:

Sabías que... la descendencia del Tlatoani

Da clic AQUÍ para ver.

Sabías que... la interpretación de los códices

Da clic AQUÍ para ver.

La visión mexica del mundo

Observa la imagen de un códice del siglo XVI:

Imagen: SEP

Lenguaje: ¿Qué lleva un croquis?

El día de hoy aprenderás sobre los croquis.

Actividades "Aprende en Casa II"

¿Qué son los croquis?

¿Para qué sirven?

¿Qué elementos tienen?

¿Cómo puedes interpretarlos?

Consulta tu libro de texto de la página 28 a la 35.

Lee la siguiente historia de Raúl:

Bueno, lo que pasó es que hace muuuucho tiempo me invitaron a una fiesta y me explicaron cómo llegar. Y yo dije, bien seguro, “Ah, sí, ya sé dónde es” pero, la verdad, es que no puse atención y ¡zas! Me perdí…

La verdad es que ya estaba a punto de regresar a mi casa, pero dije, “a ver, voy a preguntar” y un amable señor me hizo un croquis. Entonces clarito entendí lo que tenía que hacer y llegué… porque los croquis tienen elementos que nos ayudan a ubicarnos. Miren, les cuento qué camino seguí, porque traje mi croquis de aquella vez….

Imagen: SEP

Observa el siguiente video:

Antropológicas - Documentos, Indígenas novohispanos (Cápsula Prog. 20)

Consulta los croquis que aparecen en la página 30 de tu libro de texto.

Imagen: SEP

¿Qué símbolos ves?

¿Ves la Rosa de los vientos?

¿Qué otro elemento de los que ya se mencionaron ves?

Matemáticas: ¡Adivina cuál es!

El día de hoy aprenderás a identificar diversos triángulos a través de la medida de sus ángulos.

Actividades "Aprende en Casa II"

Identifica en los siguientes triángulos algunos de sus elementos.

Imagen: SEP

Observa con atención la siguiente información:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Ahora mide los siguientes ángulos:

Imagen: SEP

Da clic AQUÍ para ver más ejemplos.

Ciencias naturales: El paso a la etapa de la madurez en los seres humanos

El día de hoy seguirás aprendiendo sobre el tema de desarrollo en la pubertad, adolescencia y el proceso de madurez.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto de la página 11 a la 17.

Observa las siguientes imágenes:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

¿Puedes notar en las imágenes que algunos animales tienen semejanzas con las personas en cuanto a su desarrollo?

Mira el siguiente video:

¿Soy, ya no soy, quién soy?

Reflexiona con las siguientes preguntas:

¿Te has identificado con la protagonista?

¿Sabías que tus abuelos y papás también pasaron por cambios físicos y emocionales?

¿Qué actitud tomó Valentina ante sus cambios?

¿Qué crees que debes hacer para evitar que los cambios y la sensación de ser diferente se conviertan en obstáculos para disfrutar la vida?

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo