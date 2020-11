Preguntas y actividades Aprende en Casa II 6° de primaria 27 de noviembre

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En este ocasión te proporcionamos las actividades y preguntas para sexto grado de primaria de este viernes 27 de noviembre de 2020 con el programa "Aprende en Casa II".

Artes: Viaje teatral por Latinoamérica

El día de hoy investigarás a tres dramaturgos latinoamericanos especializados en teatro para niños y adolescentes.

Actividades "Aprende en Casa II"

América Latina o Latinoamérica es un concepto étnico-geográfico, aparecido en el siglo XIX para identificar una región del continente americano que cuentan, en su mayoría, con un habla de lenguas derivadas del latín

Imagen: SEP

La maestra Consuelo de la Escuela Francisco I. Madero nos pregunta, ¿De dónde es originaria la música que escucharás a continuación?

Ubica en el mapa la respuesta.

La maestra Ana Aidé de la Escuela Andrés Iduarte, les manda la siguiente pregunta: Mis alumnos tienen una duda, ¿De dónde es la Dramaturga: Ma. Clara Machado?

Ubica la respuesta en el mapa.

La maestra Bernardita de la Escuela Revolución nos hace los siguientes cuestionamientos, ¿Jorge Díaz es un Dramaturgo? ¿Y de qué nacionalidad es?

Ubica la respuesta en el mapa.

La maestra Araceli de la Escuela Gabriela Mistral nos comenta que ella conoce a un amigo dramaturgo de Venezuela que se llama Armando Carias.

Ubica la respuesta en el mapa.

La maestra Mayra Guadalupe de la Escuela Club de Leones No. 6 nos da el siguiente dato: Sara Joffre y Cesar Vega Herrera son dramaturgos originarios de Perú.

Ubica la respuesta en el mapa.

La profesora Alma directora de la escuela: Jesús Carlos Romero Villa, nos pide información de dramaturgos Argentinos.

Ubica la respuesta en el mapa.

Observa el siguiente video sobre el teatro como género dramático y la diferencia con otros géneros literarios.

Surgimiento de los géneros en diferentes momentos de la historia

Da clic AQUÍ para ver.

Inglés: We are lost!

El día de hoy explorarás descripciones del entorno inmediato para desplazarte.

Actividades "Aprende en Casa II"

Da clic AQUÍ para ver canción "If your happy and you know it, say hello".

Es necesario que anotes en tu cuaderno lo siguiente:

Where is the school? / ¿Dónde está la escuela?

How can I get to the school? / ¿Cómo puedo llegar a la escuela?

Is there a school near here? / ¿Hay alguna escuela cerca de aquí?

How can I go from the school to the bus stop? / ¿Cómo puedo ir de la escuela a la parada de autobús?

Mira el siguiente video:

Jonny Frank

Matemáticas: Interpretación de una gráfica circular

El día de hoy leerás datos contenidos en tablas y gráficas circulares.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto en la página 39.

Imagen: SEP

Valores: Si me lo propongo, lo puedo lograr

El día de hoy aprenderás que con base en el esfuerzo puedes lograr lo que te propongas.

Actividades "Aprende en Casa II"

¿Qué has hecho para controlar tus emociones aflictivas?

Da clic AQUÍ para leer la situación de Ruperta y Rigoberta.

En tu diario de emociones anota algunas metas.

¿Qué tienes en mente?

¿Cómo vas a lograrlo?

¿Cuáles son los pasos que tienes que hacer?

