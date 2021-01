Primaria 1° Aprende en Casa 3: actividades y preguntas 27 de enero 

El programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúa proporcionando contenido didáctico para alumnos y alumnas de nivel básico en México.

A continuación, te damos a conocer las actividades y preguntas de este miércoles 27 de enero de 2021 para primero grado de primaria que indica el programa "Aprende en Casa 3".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Conocimiento del medio: Reglas para convivir

El día de hoy aprenderás a reconocer formas de comportamiento y a sugerir reglas que favorezcan la sana convivencia con familia y en otros espacios.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Leer más: Preguntas y actividades 1° de primaria 26 de enero Aprende en Casa 3

Observa los siguientes videos:

Primaria – Reglas y límites sin culpa

Primaria – Respeto a reglas y acuerdos

“Por qué existen las reglas”

Consulta tu libro de texto en la página 73.

Imagen: SEP

Matemáticas: Adivina y compara

El día de hoy aprenderás a identificar longitudes en diversos objetos y seres vivos.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa los siguientes videos:

Longitudes 1

Distancia

Comparar alturas de plantas

Da clic AQUÍ para ver más información sobre el tema.

Lenguaje: ¿Qué es, qué es?

El día de hoy aprenderás acerca de las adivinanzas y rimas.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Escucha la siguiente canción:

Microbios, canciones Once Niños

¿Identificaste algunas palabras que te puedan ayudar a encontrar de quién se habla en la canción?

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Consulta tu libro de texto en la página 88.

Imagen: SEP

Observa los siguientes videos:

Vitamina Sé. Te reto a…Dibujar la respuesta a esta adivinanza (Oralidad). Kevin Galeana, narrador

Vitamina Sé. Te reto a… Responder esta adivinanza. Kevin Galeana, narrador (Oralidad)

Un poco de miedo, canciones Once Niños

Para finalizar, consulta tu libro de texto en la página 96.

Imagen: SEP

Inglés: Tiempo de cantar

El día de hoy aprenderás la entonación de canciones infantiles con palabras en inglés a través de imágenes.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Tell me: What’s the weather like today. ¿Cómo está el clima el día de hoy?

Sunny. Soleado.

Imagen: SEP

Cloudy. Nublado.

Imagen: SEP

Rainy. Lluvioso.

Imagen: SEP

¿Ya identificaste el clima del día de hoy?

Ahora ve los siguientes imágenes. Debajo de cada imagen se encuentran oraciones en inglés para que le pongas el ritmo que tu quieras y puedas cantarla. Pide ayuda a mamá, papá o un adulto para que juntos lo hagan.

Mister Chef. Señor Chef.

Imagen: SEP

One Little Finger. Un dedo pequeño.

Imagen: SEP

Leer más: 3° de secundaria Aprende en Casa 3: actividades y preguntas 26 de enero

¿Are You Sleeping? ¿Estás durmiendo?

Imagen: SEP

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo