Primaria 1° Aprende en Casa II: actividades y preguntas 11 de noviembre

Estudiantes en México continúan con el ciclo escolar 2020-2021 mediante clases a distancia con ayuda del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión te compartimos las preguntas y actividades para primer grado de primaria de este miércoles 11 de noviembre de 2020 que establece el programa "Aprende en Casa II".

Conocimiento del medio: La riqueza natural de México

El día de hoy aprenderás a distinguir las características de la naturaleza en el lugar donde vives.

Actividades "Aprende en Casa II"

Materiales para esta sesión:

Hojas o cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores.

Goma.

Sacapuntas.

Libro de texto Conocimiento del medio.

Observa los siguientes videos:

Tunas, nopales, pulques y mezcales: Matorrales – Ecosistemas de México

Selvas Húmedas

¿Encontraste algún elemento social en los videos que acabas de observar del desierto y la selva mexicanos?

¿Te imaginaste que lugares tan hermosos hay en nuestro país y sobre todo llenos de vida?

Áreas naturales protegidas

Ahora realiza la actividad de la página 41 de tu libro de texto.

¿Qué otros elementos naturales debes de colorear?

¿Qué animales viven en la selva?

¿Reconoces alguno de los que se muestran en el libro?

Imagen: SEP

¿Porque crees que en la selva haya más elementos naturales que sociales? Anótalo en tu libreta.

Por último, escucha la siguiente canción:

Escándalo de vida. Selva tropical

Reto de Hoy

Realiza un cuadro como el que se muestra a continuación con ayuda de algún familiar.

Imagen: SEP

Lenguaje: Rimas para arrullar, jugar, cantar, pensar...

El día de hoy aprenderás a identificar a través de la lectura, la parte que más te gustó del poema.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto en la página 57.

Imagen: SEP

Observa los siguientes videos:

Vitamina Sé. Cápsula 14. El gato, son de tarima de Tixtla, Guerrero (Narración)

¿Te gustó?

¿Encontraste en la canción otras palabras que riman o terminan igual?

Tiempo para juglar. Pequeños Universos. Staku Allende

Tac tic, canciones Once Niños

Inglés: Reconoce información sobre objetos del hogar

El día de hoy aprenderás a explorar información en materiales ilustrados sobre objetos del hogar.

Actividades "Aprende en Casa II"

What color is the house? ¿De qué color es la casa?

Imagen: SEP

¿Sabes cómo se dice casa en inglés? se dice House! Good! It is a house. Es una casa.

Observa los siguientes objetos y sus nombres en inglés:

Imagen: SEP

It’s a table / Es una mesa

Imagen: SEP

It’s a cup / Es una taza

Imagen: SEP

It’s a plate / Es un plato

Imagen: SEP

It’s a glass / Es un vaso

Imagen: SEP

It’s a spoon / Es una cuchara

Imagen: SEP

It’s a knife / Es un cuchillo

Observa con mucha atención las siguientes imágenes, dices el color y después el objeto en inglés.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Realiza la siguiente actividad:

Imagen: SEP

Debe quedar de la siguiente manera:

Imagen: SEP

Matemáticas: Descubriendo figuras geométricas

El día de hoy aprenderás a construir configuraciones a través de figuras geométricas.

Actividades "Aprende en Casa II"

Da clic AQUÍ para ver ejercicios.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo