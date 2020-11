Primaria 1° Aprende en Casa II: preguntas y actividades 25 de noviembre

Los estudiantes de nivel básico en México continúan con el ciclo escolar 2020-2021 con educación a distancia por medio del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión te damos a conocer las actividades y preguntas para primer grado de primaria de este miércoles 25 de noviembre de 2020 que propone el programa "Aprende en Casa II".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Conocimiento del medio: El color y los animales

El día de hoy aprenderás a clasificar animales, plantas y materiales a partir de características que identicas con tus sentidos.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa el siguiente video:

Del cielo al mar. Ríos y lagos

Elabora un nuevo grupo: el de los animales que no tienen patas, puedes hacer una tabla como la siguiente:

Imagen: SEP

Los puedes agrupar por colores como en la sesión pasada: blancos, gris, café y verde, como se muestra a continuación:

Imagen: SEP

Consulta tu libro de texto en la página 48 y 49.

Imagen: SEP

Matemáticas: ¿Iguales o diferentes?

El día de hoy aprenderás a establecer procedimientos para comprar y determinar la igualdad de longitudes.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto en la página 59 y 213.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Lenguaje: Te digo cómo es

El día de hoy aprenderás la localización de las semejanzas y diferencias en la forma de describir personajes.

Actividades "Aprende en Casa II"

Disfruta el siguiente cuento:

La Bella durmiente

¿Te sirvió la descripción que leíste de la mujer?

¿La pudiste imaginar como aparece en el cuento?

Consulta tu libro de texto en la página 64.

Imagen: SEP

Mira el siguiente video:

Vitamina Sé. Cápsula 141. ¿Cuándo has sido valiente?

Inglés: Pedro y su casa

El día de hoy aprenderás a escuchar y participar en la lectura nombres de objetos del hogar.

Actividades "Aprende en Casa II"

Do you know how to say some numbers in English? / ¿Sabes cómo se dicen algunos números en inglés?

Imagen: SEP

This is the living room

Imagen: SEP

This is a sofa; this is a TV

Imagen: SEP

This is a dining room

Imagen: SEP

This is a garden

Imagen: SEP

Observa el siguiente video:

Cápsula Jonny Frank

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo