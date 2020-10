Primaria 3° Aprende en Casa II: actividades y preguntas 23 de octubre

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancie con ayuda del programa "Aprende en casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión te compartimos las actividades para tercer grado de primaria de este viernes 23 de octubre de 2020 que propone el programa "Aprende en Casa II".

Matemáticas: Organizo mi tiempo

El día de hoy continuarás aprendiendo la lectura y uso del reloj.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa la siguiente tabla:

Imagen: SEP

Ahora observa los siguientes relojes:

Cada hora es del mismo tamaño, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

¿Cuánto tiempo le lleva preparar sus clases a Mario?

¿Y cuánto tiempo tarda en preparar sus alimentos y comer?

Consulta tu libro de texto en la página 26 y 27.

Ahora observa el diseño de la página 28 de tu libro.

Imagen: SEP

¿Cuántos minutos son dos horas?

Inglés: ¿Cómo pedir algo?

El día de hoy aprenderás frases que te ayudarán a pedir lo que deseas.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa el siguiente video:

Making requests

Lee la siguiente historia:

Imagen: SEP

Escucha la canción “May I Have an Apple, Please?” que se encuentra en el siguiente sitio:

Repasa las siguientes expresiones para pedir algo:

Imagen: SEP

Artes: ¿Estás listo? ¡Sonríe!

El día de hoy aprenderás técnicas de fotografía y crearás una foto secuencia para contar una historia corta.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa la siguiente cápsula:

Cápsula SPR, especialista: Antonio Ramírez

Realiza la siguiente actividad:

Materiales:

Hoja de color neutro (gris) hoja blanca u hoja negra.

Papel albanene.

Objeto a fotografiar (debe de tener más de tres colores).

Opcional una linterna de luz blanca.

Instrucciones:

Coloca el objeto a fotografiar en un fondo gris y piensa en dónde lucería mejor.

Coloca el objeto en un fondo negro o blanco y busca un contraste.

Ahora decide cual fondo te gusta más.

Con tu celular, toma varias fotografías.

Observar de qué lado del objeto se refleja la luz.

Coloca una hoja blanca del lado donde el objeto produce la sombra, y observar como la hoja blanca refleja la luz para iluminar el objeto y tener una mejor imagen.

Observa el siguiente video para aprender más sobre el tema:

“La cámara fotográfica también posa”.

Da clic AQUÍ para ver.

Valores: Mi familia es mi mejor equipo

El día de hoy aprenderás acciones cotidianas que te permitan convivir con otros.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa el siguiente video:

Creciendo juntos-Reglas en la familia (17/12/2919)

Lee con atención el siguiente juego que se llama “Avanzamos en familia”.