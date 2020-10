Primaria 6° Aprende en Casa II: preguntas y actividades 30 de octubre

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con educación a distancia a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión te compartimos las actividades y preguntas para sexto grado de primaria de este viernes 30 de octubre de 2020 que propone el programa "Aprende en Casa II".

Salud e higiene: Oxigeno mi cuerpo

El día de hoy aprenderás acciones para reducir la propogación de enfermedades transmisibles.

Actividades "Aprende en Casa II"

En esta temporada de frío una de las enfermedades más comunes es la influenza.

¿Pero qué es esa enfermedad?

¿Cómo se contagia?

¿Qué síntomas presenta?

Observa el siguiente video:

Influenza estacional

¿Quieres saber qué le pasa a nuestros pulmones cuando fumas?

Mira el siguiente video:

Tabaquismo

Artes: ¿Quién será ese personaje que anda ahí?

El día de hoy aprenderás a utilizar la forma, el color y los sonidos para construir la historia de un personaje.

Actividades "Aprende en Casa II"

¿Cómo construimos un personaje teatral?

Para crear un personaje teatral puedes explorar las siguientes cualidades:

Cualidades físicas, las cuales responden a las preguntas, ¿Cómo es físicamente mi personaje?, ¿Qué edad tiene?, ¿Qué complexión tiene?, ¿Padece de alguna enfermedad? Cualidades emocionales, que responden a las preguntas, ¿Qué emociones o sentimientos tiene el personaje?, ¿Qué rasgos de personalidad tiene?

Valores: Hablando se entiende la gente

El día de hoy aprenderás a valorar y tomar una postura ante las acciones e ideas de personas involucradas en un desacuerdo o conflicto.

Actividades "Aprende en Casa II"

Da clic AQUÍ para leer el conflicto entre Ana y su mamá.

¿Quiénes son las personas que participaron directamente en el conflicto?

¿Cuál es el origen o causa del conflicto?

¿Cómo se desarrolló el conflicto?

¿Qué emociones están involucradas?

¿Qué necesidades no fueron atendidas por parte de los involucrados?

Mira el siguiente video:

Don Leopoldo y Juan Palomo.

Reto de Hoy

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué obstáculos podrían surgir al tratar de solucionar pacíficamente un conflicto?

¿Cuáles son las consecuencias de resolver un desacuerdo mediante la imposición del punto de vista de una de las partes?

¿Cuáles son las consecuencias de que permanezcan sin solución?

Inglés: Cómo me veo y qué puedo hacer

El día de hoy aprenderás a describir tu propia apariencia física.

Actividades "Aprende en Casa II"

Repasa los siguientes adjetivos:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

¿Notaste que utilizamos dos versiones?

Ahora escribe tu descripción en la libreta. Observa el siguiente ejemplo:

Imagen: SEP

This is Camilo. He is tall and thin. He has an oval face. He has a big nose. He has thick lips. He has dark skin. He can play basketball.

