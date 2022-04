Profeco alerta sobre riesgos de comer palomitas de microondas en exceso

Así que ya lo sabes, comer palomitas de maíz en exceso no es una buena idea, pues puede perjudicar tu salud debido a los diversos ingredientes nocivos que se encuentran en estos productos tan populares entre los amantes del cine. Hay que señalar que la Profeco sólo menciona en su estudio a las palomitas para microondas, por lo que no todas las palomitas de maíz resultan igual de perjudiciales.

Por último, la Profeco advirtió que la mayoría de marcas de palomitas de maíz para microondas utilizan aceite de palma , el cual no es recomendable para la salud ni el medio ambiente debido a su alto contenido en grasas saturadas. En países como Indonesia y Malasia grandes bosques tropicales han sido destruidos debido a su cultivo masivo.

México.- ¿Quién no disfruta de comer palomitas mientras ve una película o serie? Lamentablemente, esto podría ser dañino para la salud, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) alertó sobre los riesgos de comer palomitas de maíz para microondas en exceso .

