Proponen crianza sin violencia para evitar el abuso infantil en México

México.- Con motivo del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil (México) y Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, la Asociación Guardianes, en colaboración con la ONG Paicabí (Chile), Centro EXIL de Bélgica y España, y Centro IFIV de Barcelona, que trabajan a favor de la defensa de los derechos de la infancia, presentó la conferencia en línea "Crianza sin violencia", a cargo del doctor Jorge Barudy.

Derecho al buen trato infantil

Durante su ponencia, el especialista chileno, fundador de EXIL Bruselas en 1983 (centro médico psicosocial para refugiados políticos y víctimas de tortura) en Bélgica, habló de la importancia de una crianza positiva para niños y niñas. Hizo hincapié en que el buen trato es el gran derecho de niños y niñas y el derecho fundamental para su sano desarrollo.

"Los niños son vulnerados en sus derechos porque dependen de los adultos para obtenerlos", señaló.

Jorge Barudy, quien cuenta con amplia experiencia como neuropsiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta familiar, explicó los beneficios del buen trato en niños y niñas.

"El buen trato garantiza el desarrollo sano de una mente, lo que se traduce en un sano desarrollo emocional, relacional, afectivo, motor, cognitivo, y esto en personalidades empáticas, solidarias, altruistas...", aseguró.

Responsabilidad de la sociedad

Jorge Barudy resaltó la responsabilidad de sociedad civil y de los Gobiernos en la prevención del maltrato y de la violencia infantil.

Planteó que si los Gobiernos y las sociedades tuvieran la capacidad y el interés de invertir en las infancias y su sano desarrollo, tendríamos una humanidad mejor.

De igual manera, aclaró que el período de la infancia no es, como todos dicen, "el momento más feliz de la vida"; considera que se trata de un periodo complicado y difícil, en el que se necesitan recursos y acompañamiento.

"No hay padres maltratantes, hay padres y madres que no saben dar buenos tratos porque no los recibieron", aseveró.

Efecto de la pandemia en la infancia

Sobre el impacto que la cuarentena y el aislamiento provocado por la Covid-19 tendrá en la infancia, el conferencista expresó que el impacto que ha tenido la Covid-19 y el aislamiento depende proporcionalmente de la situación anterior que ya vivían niñas y niños antes de la pandemia.

Por ello, manifestó que centrarse únicamente en el Covid-19 es minimizar la realidad en la que viven las infancias.

"Las condiciones en que viven millones de niñas y niños en el mundo diariamente, en hambre, sin agua, sin hogar, sin educación, deberían avergonzarnos. Esa es la verdadera pandemia", afirmó.

En este punto, el especialista puso de manifiesto la concordancia con la organización mexicana Guardianes, que considera que la responsabilidad de prevenir el maltrato y la violencia sexual infantil es de todos.

Para lograr este cometido, el especialista expresó que se necesitan funcionarios y Gobiernos comprometidos con la infancia, preparados en el tema y que entiendan el dolor y el sufrimiento de niñas y niños, ya que, en su opinión, muchos de ellos toman decisiones que los dañan más.

A decir del experto en la infancia, es un compromiso de todos como sociedad, no solo de quienes, como él, trabajan con niñas y niños: "Debe ser un compromiso desde la ética del amor, la lucha política por sus derechos, con perseverancia y paciencia".

1 de cada 10 mexicanos conoce casos de abuso infantil en la familia. (Guardianes 2018)

Rosario Alfaro, directiva de la asociación Guardianes, añadió que de acuerdo con el estudio realizado por su organización "La figura paterna en México", los resultados arrojaron que el 44 por ciento de los hombres que son figuras paternas consideran que la violencia y los castigos físicos (cachetada, nalgada, golpe, manotazos, coscorrón, etcétera) son necesarios para la educación, ya que, en su experiencia, son prácticas eficaces.

7 de cada 100 adultos en México reveló haber sufrido abuso sexual en

la infancia (2018)

Para Entender

Abuso Infantil

La ONG Save the Children define el abuso sexual infantil como aquel que implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña.

Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación.

El abuso sexual infantil puede incluir contacto sexual, aunque también actividades sin contacto directo, como el exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material pornográfico, el grooming o la utilización o manipulación de niños o niñas para la producción de material visual de contenido sexual.

Los Datos

Protección

La protección de los niños y de las niñas frente a todas las formas de violencia, como el abuso y la explotación sexual, es un derecho consagrado en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Violencia

De acuerdo con el estudio «Violencia en la primera infancia», de la Asociación Guardianes, tres de cada diez padres y madres en México reconocen usar violencia física (14 %) o verbal (17 %) con niños y niñas de 0-6 años (Guardianes 2019).