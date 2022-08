Desde el inicio de la humanidad, los desastres naturales han generado gran preocupación e interés. Se ha buscado entenderlos, así como predecirlos o evitarlos, para disminuir las consecuencias negativas de su aparición. Sin embargo, aunque la humanidad ha avanzado tanto en cuanto a la ciencia y la tecnología, todavía hay misterios que no han sido resueltos, o metas que no se han alcanzado. Por ejemplo, actualmente no se puede predecir un sismo, temblor o terremoto.

Los sismos son fenómenos naturales que, en caso de ser intensos, pueden ocasionar grandes desastres. Si bien no son predecibles, sí es posible delimitar zonas con mayor actividad sísmica que otras. Así, hay países y regiones específicas de esos países en donde suele temblar más que en otros lugares.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica. Si revisamos la historia, nos encontraremos temblores que ocasionaron gran destrucción. Y si bien lo más complicado de afrontar son las pérdidas humanas, ciertas pérdidas materiales pueden ser otro motivo de preocupación.

Una recomendación constante para quienes habitan en zonas de actividad sísmica es la de tener a la mano siempre una mochila de emergencia, la cual contenga objetos útiles ante una catástrofe de este tipo: al menos 4 raciones de comida no perecedera, agua embotellada, lámparas, silbato, radio, navaja multiusos, dinero, botiquín de primeros auxilios, llaves, instrumentos de higiene personal, números de emergencia y documentos importantes, o copia de ellos.

Después de algunos sismos que han tenido graves consecuencias, como el acontecido en el centro del país en 2017, las personas se han vuelto más conscientes de la gravedad de la situación. Así, aunque la vida es lo primero que se debe cuidar, los trámites posteriores a los desastres naturales de este tipo requieren contar con documentos o copia de ellos para ser acreedor a algunos apoyos específicos.

Qué documentos debes tener preparados en caso de un sismo

Aunque puede variar ligeramente en cada caso, los documentos que se sugiere tener a la mano, o al menos la copia de ellos, son los siguientes:

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio

Pasaporte

Licencias

Escrituras

Se recomienda tener estos documentos en original y copia, guardados en carpetas. Otra sugerencia puede ser el contar con ellos en formato digital.

Te recomendamos leer:

Recuerda que a pesar de que un sismo no puede predecirse, sí se puede estar preparado o prevenido ante este tipo de situaciones. Mientras más preparado te encuentres, menos temor tendrás y podrás actuar de mejor forma.