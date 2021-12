¿Qué documentos me deben dar cuando compro un carro usado?

Comprar un coche usado puede ser una gran opción para tu bolsillo, pero es importante que no falte ninguno de los documentos que te mencionamos para garantizar que tu compra es segura y apegada a la ley.

El contrato de compraventa , en el que se otorgan todos los derechos y obligaciones del vehículo, es otro de los documentos que no pueden faltar al adquirir un auto usado.

Así como sucede al comprar en cualquier supermercado, el comprobante de pago es un documento esencial en la compra de un carro usado. En estos casos normalmente los comprobantes se entregan en forma de cheque, así que si pagas tu coche de esta forma no necesitarás un documento adicional.

Comprar un auto nuevo es mucho más que sólo entregar el dinero al vendedor y poner a prueba el coche. Sigue los consejos que aquí te compartimos para que la compra de tu auto usado sea segura y legal, pues hay documentos que no pueden faltar en este proceso.

Comprar un automóvil usado sin duda es una gran opción para muchas personas, ya que no todos tienen el presupuesto para adquirir un vehículo de agencia, pero muchas veces desconocemos qué se necesita para que la compra sea totalmente legal, por lo que aquí te explicaremos qué documentos te deben dar cuando compras un carro usado .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.