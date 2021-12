¿Qué es el 'squirt' y en qué se diferencia de la eyaculación femenina?

El 'squirt' es un término sexual que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. En algunas partes se define como la 'eyaculación femenina', pero los expertos indican que son dos cosas totalmente diferentes.

De acuerdo con la médica cirujana con posgrado en sexología clínica y terapia de pareja de Profamilia, María Camila Rodríguez Guzmán, dijo que "la pornografía ha vendido la idea de que lo único que importa es el orgasmo y las parejas descuidan la impotancia de cada una de las etapas de la relación sexual".

La médica es la "culpable" del auge del 'squirt', y ella dijo lo siguiente: "Esta industria lo ha generalizado y lo ha exagerado, por lo que confunde a las personas y no soporta a su educación sexual".

"Hay casos de mujeres que creen que son anorgásmicas (dificultad para alcanzar el orgasmo) porque no producen el 'squirt' o las relaciones exageradas del porno, pero eso no es verdad: al orgasmo se llga a la manera de cada una", sostuvo la experta en sexualidad.

Para entender mejor el 'squirting' y la eyaculación femenina hay que enteder que es un orgasmo, diferentes médico dieron sus explicaciones, en el caso e Fernando Rosero Mera, médico de la Universidad de La Sabana y sexólogo clínico de la Universidad de Barcelona, explicó que "el orgasmo es la sumatoria del fenómeno cerebral (momento de desconexión y máximo placer) y el componente fisiológico (una serie de contracciones rítmicas e involuntarias), con una duración de 15 a 20 segundos".

Por su parte, Claudia Marcela Otálora, coordinadora de ginecología y obstetrica del Hospital Infantil Universitario San José, añadió que entre el 85% y 90% de las mujeres experimentan un orgasmo clitoridiano (por la estimulación del clitoris) y solo un 10% o 15% experimentan un orgasmo vaginal.

¿El 'squirt' se puede reprimir?

Según el médico Rosero, "existe un imaginario, que seguramente está reforzado por el machismo, en el cual la sexualidad para el hombre está completamente permitida. Por el contrario está mal visto que la mujer exprese altos niveles de excitación".

Por su parte, la ginecóloga Otálora complementó que el 'squirt' no se puede reprimir porque es involuntario, es decir, que no se puede inhibir un orgasmo. "No hay que confundir el 'squirting' con una expulsión de orina.