¿Qué es un juicio político?

En una nota anterior se explicó qué era y en qué consistía el "impeachment", el cual, en países como Estados Unidos designa el proceso anterior a un proceso de destitución o de juicio político, mismo al que será sometido el presidente Donald Trump por segunda ocasión. Ahora nos encargaremos de definir qué es exactamente un juicio político, así como lo que este conlleva.

Bien, previamente se había determinado que el impeachment, en las naciones anglosajonas, es la acusación o impugnación que se hace a un mandatario, misma que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes (Cámara de Diputados en México), en la cual se buscará conseguir la mayoría simple (la Cámara Baja tiene en total 435 miembros) para, de ese modo, poder ahora sí proceder a implementar un proceso de destitución o juicio político contra el acusado, quien será juzgado exclusivamente por el Senado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (¿Qué es el impeachment? A esto será sometido Donald Trump)

El juicio político a altos funcionario del Gobierno Federal únicamente puede llevarse a cabo por el Senado/ Fuente: Pixabay

En países como México, no existe un impeachment o, lo que es lo mismo, la instancia presentada para que al actor político o público en cuestión se le pueda considerar como "acusado", ya que pasa inmediatamente a ser juzgado ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión (Senado). En este sentido, hace unos meses que se aprobaron reformas a diferentes artículos de la Constitución mexicana en los que se añadían delitos como traición a la patria o corrupción por los que el ejecutivo federal puede ser llevado a juicio ante los senadores federales.

En el caso de los juicios políticos en los Estados Unidos, una vez que el imputado es declarado "acusado" por la Cámara Baja, su asunto pasa a la Cámara Alta en donde se juzgará al individuo señalado y, por medio del voto de dos tercios de los legisladores (100 senadores), se decidirá si se destituye, se inhabilita de por vida para que ya no pueda ejercer algún cargo o puesto público o, en dado caso, sean desechados los cargos que pesan en su contra.

Cabe señalar que, en el caso de que el inculpado sea el presidente será el presidente de la Corte Suprema el que se encargue del proceso. No obstante, si se trata de cualquier otro funcionario, aunque la Constitución no lo dictamina, si sugier que sea el vicepresidente el que se encargue de ello, puesto que se le considera como el presidente ex officio del Senado.

El derecho de que se pueda juzgar a un presidente de esta forma queda establecido en el articulo I de la Constitución de los Estados Unidos, en donde se determina que cualquier funcionario de alto rango, sea presidente o vicepresidente, podrán ser procesados por la Cámara de Representantes y juzgados por el Senado. Asimismo, en el artículo II, se señala que los delitos por los que podrá ser juzgado son, entre otros, traición, sobornar o haber sobornado, así como otro tipo de falta que no se estipulan de forma muy precisa pero que abarcan 3 pilares: 1) abusar de su poder; 2)comportamiento que no empate con su cargo y con sus objetivos; 3)utilizar su cargo para uso indebido o para beneficio de su persona.

En conclusión, un juicio político consiste en el proceso de sentencia al que se somete a un funcionario de alto rango al que se le acusa por diversos delitos que se consideran graves, este juicio solamente podrá ser realizado por el Senado o una figura homóloga; si en el juicio se encuentra al acusado como culpable, este deberá ser removido de su cargo, incluso, para ya nunca más volver a ejercer algún puesto público.

Leer más: (Senadores de Estados Unidos debaten juicio político en contra de Donald Trump)