Qué hacer cuando se activa la alerta sísmica

Cuando la alerta sísmica se activa se debe de mantener la calma y de inmediato localizar las rutas de salida del lugar donde te encuentres; desafortunadamente los terremotos no se pueden predecir, por lo que puede suceder en cualquier momento.

No corras, no grites, no empujes, son los principios básicos de los protocolos cuando la alerta sísmica suena, intenta recordarlos mantener la calma, si estás en casa con tus seres queridos recuerda verificar que todos salen de casa.

También es importante que si el movimiento telúrico es muy fuerte intentes alejarte de ventanas u objetos que se puedan caer, y si es posible cortar el suministro de gas y en energía eléctrica.

Al salir a la calle debes de seguir prevenido, ubicarte en medio de la calle y estar lejos de postes y cables.

Al terminar el sonido de la alerta sísmica es importante revisar las estructuras de la casa o del inmueble a donde vuelvas a ingresar.

Revisar que no haya grietas visibles, que no haya fugas de gas, y que no haya cortos de luz.

En caso de que se presente una emergencia se puede reportar de inmediato al número 911, en caso de no estar disponible en tu ciudad, intenta guardar los números de Protección Civil Municipal.

Si eres de las personas que sufren miedo y ansiedad al escuchar la alerta sísmica es importante intentar recordar que es un sonido que sirve para ponernos a salvo.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres señala que los malos recuerdos de eventos traumáticos por sismos vividos con anterioridad, pueden ser el factor detonante del miedo o bloqueos emocionales al escuchar la alerta.

"Cuando suena la alerta sísmica, no es el sonido el que asusta, sino el recuerdo de las consecuencias negativas de los sismos que se han vivido. Así que no importa tanto el sonido que tenga la alerta sísmica, aunque fuese tu canción favorita despertaría las mismas emociones. Y esto se debe a la asociación mental que establece la experiencia entre el sonido y las posibles consecuencias de los sismos".

