¿Qué hacer si el carro se calienta?

Estas son solo algunas medidas que te ayudarán a salir del apuro y retomar la marcha en tu automóvil, pero si no posees conocimientos especializados, lo más recomendable sigue siendo llamar a una grúa y llevar el coche al taller mecánico, donde un profesional podrá encontrar la causa del sobrecalentamiento del motor.

Si has realizado las acciones anteriores pero el motor se mantiene caliente, lo más recomendable es esperar entre dos o tres horas a que se enfríe y posteriormente realizar una llamada para pedir apoyo.

Una recomendación en estos casos es revisar la manguera superior del radiador; si no se comprime al apretarla, probablemente el sistema esté bajo presión, así que no debes quitar la tapa del radiador. Si, por el contrario, la manguera se comprime fácilmente al agarrarla, es seguro retirar la tapa, pero siempre con ayuda de alguna toalla o trapo grueso.

Y es que al apagar el motor de tu vehículo provocas que la bomba de agua deje de trabajar, por lo que el líquido restante aumentará la temperatura, provocando que burbujee y sea expulsado del depósito, pero si no queda líquido que enfriar, lo mejor es apagar el coche.

El siguiente paso es observar detenidamente la zona del cofre de tu carro. ¿Se encuentra expulsando líquido o ves algún charco bajo tu auto? Si no es el caso, hay que mantener encendido el motor para que se enfríe en lugar de apagarlo, como podría suponerse.

¿Quién no se ha preocupado al notar que el motor de su automóvil se calienta demasiado? Esto puede ocurrir por diversas causas, por lo que aquí te daremos algunos consejos sobre qué hacer si se calienta tu carro , lo que te ayudará a ahorrar tiempo y dinero.

