¿Qué hago si en mi trabajo no me registraron al IMSS?

México.- ¿No has sido registrado como trabajador ante el IMSS? Tus prestaciones están en riesgo. En el caso de que tu patrón no te haya registrado como trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no podrás hacer uso de tus prestaciones de manera adecuada e, incluso tu pensión podría estar riesgo, ya que no te encuentras sumando las semanas cotizadas

Otro de los problemas que suelen surgir entre las empresas que registran a sus empleados ante el IMSS es hacerlo con un salario menor al que percibes lo cual, te afecta directamente así como a tus beneficiarios que, ya que origina un daño económico desde el pago menor de subsidios por incapacidad o pensiones al tener salarios irreales, hasta pensión por viudez, orfandad, ya que se toma en cuenta el Salario Base de Cotización (SBC).

Leer más: Trabajo en domingo y no me pagan la prima dominical, ¿Qué debo hacer?

En caso de no estar registrado ante el IMSS o haber sido registrado con un salario menor debes denunciar a tu empresa ante el instituto, en el cual deberás señalar las irregularidades en las que ha caído el patrón y que afectan tus derechos al no cumplir sus obligaciones o hacerlo de forma parcial.

Para realizar la denuncia, debes acercarte al Departamento de Auditoría a Patrones de la Subdelegación del IMSS más cercana a tu domicilio y ser consciente de que los elementos que integran tu salario para el cálculo de las cuotas obrero patronal según el IMSS incluyen pagos en efectivo, gratificaciones, percepciones, ayuda para alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que recibas por tu trabajo.

Al realizar la denuncia, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá hacer entrega de un acuse de recibo, las investigaciones correspondientes se realizarán y, en caso de que se restituyan tus derechos, el instituto te enviará un oficio informando los resultados.

¿Eres patrón y no registraste a tus trabajadores?

Es una obligación del patrón dar de alta a sus trabajadores ante el IMSS, y en caso de no hacerlo hay consecuencias y sanciones que deben pagarse.

Puedes hacerte acreedor a multas e infracciones que van desde 20 hasta 350 salarios mínimos, en caso de no registrarse como patrón ante el IMSS, por no afiliar a tus trabajadores o no hacerlo en las fechas establecidas, no comunicar modificación de salarios, inexistencia de registros de nómina, registrar a empleados con salario menor al real, entregar avisos, formularios o comprobantes de afiliación falsos.

Leer más: ¿Qué hacer si falla la red de Megacable en mi casa?

Además, los trabajadores pueden denunciar a la empresa por no afiliarlos y entrar en conflicto con las autoridades; si ocurre un accidente y un trabajador no está afiliado al IMSS, el patrón deberá pagar los costos médicos por privar al empleado de sus derechos laborales.