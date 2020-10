¿Qué lecciones ha dejado el Covid-19, ante más de un millón de víctimas?

Sinaloa.- Es casi imposible pensar en una tragedia como la muerte de más de un millón de personas por el SARS-CoV-2, comunmente llamado Covid-19, sin que esta deje a su paso lecciones que permitan a la humanidad no repetir la historia.

A casi once meses desde la aparición de los primeros casos de Covid-19 en el mundo, especialistas en medicina general, inmunología, cardiología, pediatría, científicos en biología, bioquímica, farmacéutica, así como psicólogos clínicos, sociales, nutriólogos y activistas, respondieron para Debate qué lecciones humanas, médicas y de investigación ha dejado a su paso la pandemia por Covid-19, sobre todo tomando en cuenta el número de víctimas.

A pesar de los diferentes conocimientos, la mayoría coincidió en la importancia de robustecer los sistemas de salud en México y a nivel mundial, además destacaron como un aspecto clave trabajar en la prevención desde todos los ámbitos. Llamaron a la empatía, a la responsabilidad y a la unión como sociedad para sacar adelante el bienestar de todos.

1. Héctor Raúl Pérez Gómez

Médico de profesión, especialista en infectología y miembro del SNI. Foto: Cortesía

"El mundo no estaba preparado para una pandemia de esta magnitud, ni desde el punto de vista de infraestructura en salud ni tampoco desde el punto de vista del personal para la salud, en coadyuvar suficiente para enfrentar el nuevo virus. Tampoco el mundo estaba preparado desde un punto de vista educativo en el ámbito de la salud para adoptar medidas de prevención.

Otra de las consecuencias que ha dejado el Covid-19 es el alto impacto en otras esferas, particularmente en la esfera psicológica a las personas que han estado en confinamiento, a las personas que han padecido la enfermedad y a los familiares de las personas que han fallecido por Covid-19. Creo que una de las grandes experiencias que ha dejado esta pandemia es el impacto económico, posiblemente sin precedentes en la historia en todo el mundo. Finamente, algo que me parece fundamental es lo que conocemos como los determinantes sociales de la enfermedad.

En epidemiología y salud pública son las condiciones sociales, económicas; las relacionadas con los servicios públicos, con los que cuenta una población; la capacidad para poder enfrentar de manera oportuna una enfermedad de esta naturaleza".

2. José Lizárraga

Psicólogo clínico. Foto: Cortesía

"Las actividades, conductas, restricciones y el temor al contagio y posible muerte por la pandemia modificó repentinamente todas las expectativas y costumbres largamente arraigadas en nuestra vida cotidiana. Por la inercia propia de un evento tan inesperado, ha provocado una conmoción psíquica con características traumáticas.

Por esta fuerza y contenido amenazante y peligroso, ha tenido a la humanidad bajo estrés intenso que se ha ido modificando conforme pasan los días, pero aunque actualmente parece que ya nos acostumbramos, o lo hemos reprimido, ahora ejerce una amenaza desde el interior del psiquismo, y ahora el estrés aparece transformado en síntomas psicosomáticos: trastornos del sueño, sobrepeso, negación, enojo a flor de piel, miedo; las madres convertidas en maestras, además de la carga laboral y doméstica, más violencia hacia la mujer; y en el hombre por las restricciones y angustia del desempleo.

También a revertido su conducta con mayor impaciencia y descarga al interior de su hogar y su familia. Al menos a mí me deja la reflexión y profunda enseñanza de la gran codependencia en el funcionamiento social, pues con las formas de interrelación social rotas o modificadas, la incertidumbre ante lo desconocido juega un rol más vital del que pudiésemos haber hipnotizado, pero verlo operar en la realidad no es lo mismo".

3. Flor Rodríguez

Activista y directora ejecutiva de Repara Lumea. Foto: Cortesía

"El Covid-19 ha agudizado problemas que si bien ya existían, hoy parecen ser otra pandemia sin resolver. Hablar de los derechos de las mujeres es hablar de una deuda histórica, ya que la ausencia de oportunidades para nuestro género se ha vivido en todas las sociedades del mundo. El resultado de esta deuda se ve reflejado en la brecha salarial. }

Aun cuando las mujeres están en la primera línea de respondientes de la salud como enfermeras, doctoras, voluntarias, cuidadoras o varias de estas labores a la vez, la remuneración sigue siendo menor en comparación con sus compañeros hombres. Otro problema ha sido la falta de acceso a servicios de salud, ya que el 83 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen en empleos informales.

Las cifras respecto a la violencia en contra de las mujeres han aumentado considerablemente durante el confinamiento, principalmente los delitos de feminicidio, violación y violencia familiar".

4. Carlos Arias

Bioquímico de la UNAM. Foto: Cortesía

"Esta pandemia se suma al llamado, cada vez más urgente, que nos han hecho las epidemias de zika, chikunguña, ébola e influenza, por mencionar solo algunas de las ocurridas en la última década, para tomar medidas que nos permitan estar mejor preparados para responder de manera más eficaz e integral, hospitalaria, científica, sanitaria, social y económicamente, así como en comunicación social, ante la siguiente epidemia o pandemia, que sin lugar a dudas llegará en un futuro quizá no muy distante.

Hasta ahora este llamado ha sido en general desatendido, o en el mejor de los casos atendido de manera muy limitada por los diversos sectores clave involucrados en la respuesta, como el gubernamental, el empresarial y el académico. Este serio problema sanitario nos ha dejado como lección importante entender, de una vez por todas, que el tiempo de pensar en la próxima epidemia es ahora, y no cuando tenemos la epidemia en nuestras puertas.

Desde el punto de vista científico, tecnológico y de innovación, el coronavirus ha dejado de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias, plataformas genéricas para el desarrollo de métodos diagnósticos, fármacos y vacunas antes de que las epidemias aparezcan, que permitan responder de manera acelerada y eficaz en la comprensión del problema y en su atenuación".

5. Hiram Sosa Reyes

Psicólogo social . Foto: Cortesía

"Hay una dicotomía entre naturaleza y sociedad. Esta pandemia ha demostrado la vulnerabilidad y ha roto con esa idea ilusoria de progreso. Esta apropiación en términos capitales e industriales de esta sociedad ha demostrado que la sociedad o la humanidad tienen todo, menos el control de ella.

Valdría la pena pensar hacia dónde la humanidad se va a caminar, porque lo cierto es que un hecho social externo ha fragmentado completamente la vida cotidiana que tenemos como sociedad y nos ha regresado a esta idea de vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. Otra de las condiciones tiene que ver con el sector salud.

Este Covid-19 o esta pandemia han evidenciado la fragilidad del sector salud y de la salud a nivel mundial. En México, me parece preocupante que pareciera que no somos una sociedad en términos de salud preventiva. Como se observó, había otros padecimientos que venían arrastrando por el mismo tipo de consumo que tenemos, como problemas de obesidad y de diabetes, que nos hacen más vulnerables ante este tipo de pandemias".

6. Nayibe Abraham Rosales

Nutrióloga clínica . Foto: Cortesía

"Cuando todo esto empezó, hubo quien desde el inicio comenzó a cuidar su alimentación, suplementarse y a adquirir hábitos saludables; por un lado el miedo a enfermarse, y por otro lado hubo quien aprovechó que trabajando desde casa tenía más tiempo para empezar con esto. También hubo quienes decidieron iniciar su transición a dietas veganas con la finalidad de aportar algo al planeta.

Por otro lado, muchos otros pasaron momentos de mucho estrés, incertidumbre y muchos cambios a los que les fue difícil adaptarse, y justo descuidaron su salud.

Una de las lecciones más importantes que desde mi punto de vista nos ha dejado esta pandemia es la importancia de la prevención de enfermedades, no solo hablando de un peso saludable, sino de un estilo de vida saludable.

El tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, tener buenos hábitos de descanso, buenos hábitos de higiene, aprender a manejar el estrés y por supuesto invertir en nuestra salud mental, definitivamente es algo que nos ayudará a enfrentar a este virus y otras enfermedades. Cuidemos nuestra salud siempre, no solo cuando se vea amenazada".

7. Jaime Amadeo Bustos Martínez

Químico farmacéutico biólogo. Foto: Cortesía

"En primer lugar, esta pandemia nos ha dejado en claro que el equilibrio humano, entre paréntesis, puede ser fácilmente vulnerado por un microorganismo, en este caso un virus, el cual ha traído no solo problemas de salud, sino también económicos, sociales y hasta políticos.

Que este problema no se combate de manera individual, ni por un solo país o continente, sino por todo el mundo, y que si no hay una conciencia de grupo es difícil superar el problema. En cuanto a la investigación, hemos visto que ha avanzado a pasos agigantados y de manera muy rápida, que los conocimientos se han compartido en todo lo posible a nivel mundial para encontrar una pronta solución al problema.

La comunidad científica se ha unido y trabajado en varios frentes buscando un tratamiento o una vacuna. Que necesitamos estar preparados para poder predecir y combatir en su caso este tipo de pandemias.

Que si las políticas de salud no se llevan adecuadamente y no se tiene una infraestructura de salud adecuada, el problema será difícil de resolver. Que es necesario adaptarnos a la nueva normalidad que vamos a vivir en adelante para tratar de seguir nuestro camino en este mundo".

8. José Luis Sánchez Salas

Experto en microbiología. Foto: Cortesía

"No somos la especie más poderosa. Una partícula microscópica puede incapacitar y eliminar millones de personas sin los cuidados y precauciones correspondientes. El crecimiento desmedido de la población e invasión de áreas naturales provoca la aparición de nuevos agentes patógenos al entrar en contacto con especies animales y sus virus. La ciencia y tecnología no es suficiente para detener este tipo de pandemias, requiriendo más investigación química, biológica, molecular, etcétera, para un tratamiento efectivo y una vacuna.

La infraestructura médica y profesional no estaba preparada o suficiente para este tipo de emergencias, descubriendo día a día las mejores formas de tratamiento con la entrega de muchos servidores de la salud.

La prevención del contagio provocó la mudanza de los trabajos de los centros de trabajo a casa o se reinventaron las actividades para sobrevivir. Ningún Gobierno capitalista, socialista, conservador, neoliberal, liberal, progresista, demócrata ha podido detener eficazmente la pandemia que ha producido mucho dolor y muerte. Aprendiendo que la salud es un pilar importante para la economía de la sociedad".

9. Jorge Castañeda

Miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Foto: Cortesía

"Creo que nos ha dejado muchas enseñanzas. La primera de ellas es no subestimar a este tipo de enfermedades infecciosas. También creo que hay poner muchísima atención en robustecer el sistema de salud mexicano, en invertir realmente en que los hospitales tengan buenas condiciones, buenos medicamentos, que tengan personal capacitado que además esté bien pagado.

Pero que, además, que la sociedad también participe en contender en este tipo de situaciones. No solamente se trata del Gobierno, del personal médico, sino también de nosotros como sociedad, qué estamos haciendo para aportar, y lo que hemos de hacer es seguir las indicaciones de las autoridades de Salud. Hay que invertir también en el desarrollo de ciencia y tecnología.

En México estamos superrezagados. La inversión que se hace en México en ciencia y tecnología es mínima, comparada con la de otros países. Creo que esa debería ser una lección importante que deberíamos aprender, sobre todo el Gobierno, atender este tipo de cuestiones".

10. Martín Ahumada

Experto en cardiología . Foto: Cortesía

"Debemos vivir en una justa medianía, eso nos da satisfacción y felicidad. Estar y convivir con nuestras familias y nuestros vecinos es realmente de revalorar en todo lo que vale y en general relacionarnos con todo nuestro entorno social, es ya indispensable.

Así que debemos ser propositivos, empáticos y tolerantes; proponernos cada día ser mejores no solo como profesionales de cada una de nuestras áreas, sino como personas. En la salud, enfatizar más la acción preventiva y de promoción para tener menos enfermedad y muertes que causan tanto sufrimiento a todos.

Procurar más equidad respetando el trabajo y logros honestos de cada persona. Un abrazo fuerte para todos y mi solidaridad".

11. Israel Diarte

Médico de especialidades. Foto: Cortesía

"Hay muchas lecciones que se aprenden con este tipo de situaciones: la primera, y la más importante, es que encontramos una gran solidaridad no nada más entre los médicos, personal de enfermería, personal de trabajo social diverso que se encuentra en las instituciones de salud, sino la población en general. Encontramos muchísimo apoyo, muchas muestras de afecto que son invaluables.

Por ejemplo, la gente que llevó alimentos para que el personal degustara una pequeña comida en un momento álgido de la pandemia, realmente son esas muestras las que te dan a entender que la gente tiene mucha empatía con el personal que se dedica a la Salud. También es muy importante saber que todas las acciones cuentan, no nada más las que acabo de describir, sino las pequeñas acciones individuales.

Al interior del gremio médico, con mucho hemos dicho que una paloma no hace el verano, y nos referimos precisamente a los tratamientos que originalmente comenzamos a dar, con muchas ganas de salvarle la vida a los pacientes, pero que los estudios de investigación demostraron con el tiempo que no eran tratamientos muy efectivos en un momento dado y que actualmente no los utilizamos.

Esta enseñanza, que es para el gremio médico, nos debe mostrar que tenemos que ser muy cautelosos a la hora de trabajar con medicamentos nuevos y enfermedades nuevas".

12. Miguel Ángel Garrido

Cirujano pediatra. Foto: Cortesía

"El encerramiento creó personalidades con sentido de pertenencia y de unión. El sentido de protección a nuestros seres queridos y darnos cuenta de lo que realmente es necesario. Saber que la necesidad más básica es la salud. Somos mortales, y percibir lo que realmente importa.

Que somos responsables de nuestro entorno, y sobre todo aprender a cuidarnos, ya que la naturaleza deja en claro nuestra vulnerabilidad. Y para mi tristeza, por todos mis amigos que partieron que no les tocaba todavía dar cuentas al señor, que no llegaron a su expectativa de vida. Y que no debemos bajar la guardia ya nunca. Cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes".