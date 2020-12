Que no te pase: te decimos la forma correcta de pasar corriente de un auto a otro

Uno de los problemas más comunes por lo que pasa cualquier automovilista es que se le descargue la batería del automóvil o quizá puede que otro conductor le pida que le pase corriente, porque su batería está baja y, por ende, el vehículo no enciende. Si a ti te ha tocado estar en cualquiera de las dos anteriores situaciones anteriormente referidas o si no te ha pasado, pero eres de los que anda para arriba y para abajo en su carro, aquí te decimos cómo pasar corriente de una batería de auto a otro sin correr el riesgo de dañar la computadora de tu vehículo o, peor aun, sufrir un accidente en el intento.

Antes de continuar con la nota, cabe señalar que lo más recomendable cuando se te descarga la batería del vehículo siempre será llamar a tu seguro automovilístico o, en su defecto, a tu mecánico de confianza, ya que si no eres muy avezado en el tema de los mecanismos internos de operación de tu carro puede que el problema que no permita que este encienda esté relacionado con otra parte de la unidad automotriz y que no sea precisamente algo de la batería, por lo que podrías dañar partes internas de tu vehículo.

Cuando vas a pasar corriente de un auto a otro debes de cuidar la distancia en la que los colocas/ Fuente: captura de pantalla

Sin embargo, debido a que los agentes de seguros suelen tardar varios minutos, incluso, horas en arribar al lugar en donde te encuentras y guiado por tu instinto que te dice que solo es problema de la betería descargada, puede que tu mejor opción sea pedirle a alguien que pase por ahí que te eche la mano para pasarte corriente, lo cual viene siendo la solución más rápida y práctica. Una vez puntualizado lo anterior, sigamos con los consejos para que puedas pasar corriente de la manera correcta sin poner en riesgo la vida de tu batería o tu propia vida.

Las herramientas para pasar corriente de un vehículo a otro

Comencemos por el instrumento esencial que necesitarás para pasar corriente: las pinzas de arranque o mejor conocidas como cables pasa corriente. Se trata de un par de pinzas que usualmente suelen ser una de color negro y la otra de color rojo. Sin embargo, hay también completamente rojas, amarillas con amarillo, azules y naranjas, entre otros colores.

Lo más importante que siempre debes de tener en cuenta cuando te pasen o pases corriente de una batería automovilística a otro es que nunca, nunca las dos pinzas deben de tocarse entre sí o tocar una parte metálica del auto una vez que estas han sido conectadas a la batería que se encuentra en buen estado, con esta atenta recomendación te estarás ahorrando grandes accidentes.

Pasos a seguir

1.- Antes que nada, lo primero que deberás hacer es poner los dos automóviles bastante cerca uno del otro, puesto que la inmensa mayoría de los cables pasa corriente son muy cortos. Además, cuida que los dos vehículos estén apagados, lo último que quieres es dañar la computadora de tu unidad.

2.-Una vez que los autos estén colocados en una posición que te permita manipular las pinzas de forma óptima, tendrás que tomar la pinza roja (positiva) y colocarla en la terminal positiva que generalmente se indica "+" de la batería que está baja de energía, posteriormente haz lo mismo con la batería en buen estado.

3.- Tras esto, tendrás que repetir el mismo paso pero ahora con la pinza de los cables negros (negativos), esta vez únicamente colocarás la pinza del cable negro en la batería buena, mientras que el otro extremo deberás ponerlo en alguna parte metálica del automóvil con la batería agotada (no debes conectarlo a la terminal negativa de la batería baja, ya que al hacerlo esta puede botar chispas, por lo cual si el acumulador de esta batería no sirve, el ácido que salga de esta causará que se genere vapores altamente inflamables y peligrosos.

4.- Después de asegurarte que cada pinza este en el lugar en el que debe de estar, es momento de que enciendas el automóvil que tiene la batería en buen estado. Una vez encendido, deberás acelerarlo entre 1 o 2 minutos para que la batería agotada pueda recargarse.

5. Ahora, una vez que has hecho el anterior paso, tendrás que esperar escasos minutos para encender el carro que tenía la batería baja.

6.- Si el auto cuya batería se agotó enciende, será momento de retirar las pinzas de ambos automóviles: primero quita las pinzas de color negro (negativas) y posteriormente haz lo mismo con las rojas (positivas) cuidando siempre que las dos no choquen entre sí.

Cabe mencionar que si en un primer intento el auto con la batería agotada sigue sin encender, puedes intentar hacer todo el proceso de nueva cuenta, pero si ya vas por la segunda vez que haces todos los pasos desde un inicio, lo mejor será que te comuniques con la empresa de seguros que tiene tu unidad o puedes llamar al mecánico de tu preferencia.

Por último, te damos dos recomendaciones:

-No apagues rápidamente el automóvil que tenía la betería agotada, por el contrario, deberás tratar de consérvalo prendido el mayor tiempo posible, no querrás correr el riesgo de que pasados unos minutos tu vehículo de nuevo no quiera prender.

-Sobre todo, evita fumar cuando te encuentras pasando corriente de un auto a otro.