Seguramente, si cuentas con una o más tarjetas de crédito y eres de los que realiza su pago puntualmente, alguna vez te habrás cuestionado sobre qué es lo que sucede si te pasa la fecha limite de pago y no pagas hasta días después. Si tienes dudas pero no estás dispuesto a despejarlas mediante la práctica, aquí nos ocuparemos de dar respuesta a la cuestión "¿Qué pasa si pago la tarjeta de crédito después del vencimiento?"

Antes que nada, hay que aprender a diferenciar entre la fecha de corte y la fecha limite de pago. Por una parte, la fecha de corte es exclusiva de los créditos revolventes que cuentan con una vigencia mensual; en otras palabras, cada mes de hace un corte con el objetivo de separar los gatos de un período y de otro. Al terminar el período. se suman los gastos que el cliente hizo con el plástico y se quitan a la línea de crédito. La fecha de corte señala el día en el que se realiza este proceso.

Estas son las recomendaciones a seguir para evitar que se pase la fecha límite de pago sin saldar la cuenta

Por su parte, la fecha limite de pago es el último día que el ciliente tiene para pagar. Por lo regular, esta fecha es 20 días luego del corte. Si el cliente paga después de este día, se le cargarán intereses en concepto del saldo pendiente de pago de la tarjeta.

En esta nota únicamente nos enfocaremos en el último caso, es decir, cuando a una persona sele pasa la fecha límite de pago de su tarjeta y no ha cubierto el pago mínimo o el pago mínimo para no generar intereses o cuando ha decidido usarla para comprar un articulo o un servicio y a la fecha limite no ha saldado la cuenta.

¿Qué es el pago mínimo? Como su nombre lo indica, es la cantidad mínima que se debe aportar en el período para que, de esa forma, la persona no tenga que pagar gastos de cobranza, lo cual también permitirá que esta siga pudiendo hacer uso de la tarjeta.

¿Qué es el pago mínimo para no generar intereses? Es el pago que salda una parte de la deuda y que no genera intereses. Se relaciona con la cantidad de dinero que se ha gastado hasta la fecha de corte anterior, por lo que no se abarcarán los realizados luego de ella.

Ahora bien, supongamos que no alcanzas, por x o por y, pagar tu tarjeta de crédito, ¿en qué te puede afectar? En primer lugar, ten siempre en cuenta que así sea un solo día que se te haya pasado la fecha de pago, el banco reportará eso al buró de crédito y lo calificará como un "retraso", lo cual podría afectarte si quieres sacar un préstamo en el futuro o si quieres obtener otra tarjeta de crédito en otra institución bancaria o no, puesto que, de cierta forma, tu historial crediticio quedará "manchado".

Además de ello, tu cuenta entra en mora (lo que en derecho hace referencia al retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber) y, en consecuencia, te verás obligado a pagar los intereses punitorios que se generen sobre el importe correspondiente al pago mínimo y, además, los intereses de financiación.

¿Qué hacer para que no se te pase la fecha límite de pago?

El portal especializado en finanzas personales Kardamatch recomienda tres pautas para evitar caer en las garras de los intereses de las tarjetas de crédito:

En primera instancia, instalar la aplicación móvil de tu institución financiera, ya que en esta podrás estar consultando la cantidad de dinero que deberás pagar cada mes, las fechas de corte y pago, así como cómo se van desglosando tus cargos.

En segunda instancia, se aconseja no tener más allá de dos tarjetas de crédito, ¿el motivo? Tener más de dos tarjetas puede resultar confuso en cuanto a fechas de corte y pago, por lo que será más fácil que se te pasen.

