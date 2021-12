¿Qué productos usar para lavar mi carro?

Un método casero que no falla para este fin es el bicarbonato de sodio, que al mezclarlo con un poco de agua y luego tallar con un cepillo es bastante útil para eliminar las manchas en la tapicería. Tras dejarlo secar, hay que aspirar los restos del polvo.

Limpiar a fondo el interior del auto es parte esencial del proceso de lavado, y para eso se necesitan productos que además de limpiar no dañen la tapicería, tableros, volante y puerta.

En caso de que no tengas shampoo para autos a la mano, un producto casero que puedes utilizar es el shampoo para cabello, preferiblemente para niños, que también funciona de forma excelente para este fin.

Este producto puede comprarse fácilmente en cualquier refaccionaria o tiendas grandes de autoservicio. Algunas de las marcas más conocidas son la clásica Smart Wash y Armor All.

El shampoo para autos es uno de los productos más importantes para un buen lavado, se trata de un jabón especialmente fabricado para este fin, capaz de retirar toda la suciedad de manera efectiva, pues en ocasiones el agua no basta.

¿Quién no desea que su auto quede brilloso e impecable tas limpiarlo? Para eso es fundamental saber qué productos usar para lavar un carro , de manera que obtengas el mejor resultado posible.

Raúl Durán Periodista

