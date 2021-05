¿Qué quiere decir la ropa sucia se lava en casa?

Por necesidad social, las personas suelen compartir su vida con las demás por medio del conversar. Sobre anécdotas interesantes, vivencias del pasado, o simplemente situaciones curiosas ocurridas en la cotidianidad, temas que van desde lo mas simple hasta las más profundo son parte de los tópicos que uno elige compartir al momento de sentarse con amigos en un bar o al almorzar con los compañeros de trabajo en el descanso de la jornada.

Sin embargo, muchas veces la necesidad de externar las cosas que afectan nuestra vida en particular puede llegar a afectar lo que tenia que ser una simple conversación coloquial con alguien que no necesitaba saber sobre los detalles de tu discusión marital, poco antes de salir de tu hogar hacia el trabajo. Es entonces que el uso del dicho o refrán “La ropa sucia se lava en casa” funciona como una llamada de atención para estas personas.

"La ropa sucia", es una metáfora que se refiere a los "problemas personales" de las personas, mientras que la segunda parte "se lava en casa", de continuación, representa "se resuelven en privado", es decir, de manera individual, sin inmiscuir a terceros, o hacer público los problemas en presencia de extraños.

"La ropa sucia se lava en casa" es una frase atribuida a Napoleón, emperador francés, quien a su regreso de la isla Elba luego de su primer y corto exilio, se dirigió a la Asamblea de Francia en 1851 y manifestó:

¿Qué es un trono? Un pedazo de madera brillante cubierto con terciopelo. Yo soy el Estado y sólo yo represento al pueblo. Incluso si me hubiese equivocado, no debieron ustedes reprocharme en público, porque la ropa sucia se lava en casa. Francia me necesita a mí más de lo que yo necesito a Francia”.