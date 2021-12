¿Qué recomendaciones debo de tomar al momento de comprar un carro usado?

Realiza el pago a través de una transferencia bancaria o depósito en ventanilla , esta es la opción más segura para concretar la compra. Si decides hacer el pago en efectivo, lo mejor es que no acudas solo y envíes los documentos por otro medio. Nunca te vayas solo con el auto comprado y los papeles.

Acuerda una cita con el vendedor y ve acompañado, especialmente de algún conocido que sepa de autos y pueda aconsejarte o detectar algún problema, si es que tú no sabes mucho de coches.

Su notas alguna actitud sospechosa por parte del vendedor o se niega a responder tus preguntas, no lo dudes y descarta la opción, pues es probable que haya algo irregular con el auto.

No menos importante es preguntar sobre los temas administrativos del coche para garantizar que tu compra sea segura y completamente legal. Recuerda que el vendedor debe entregarte los siguientes documentos al hacer la compra:

Fija un presupuesto y respétalo . Es importante comprar un auto que no esté fuera de tus posibilidades ni dejar de tomar en cuenta los gastos extras que hay además del coche. Recuerda que las pólizas de seguro y hasta posibles trámites pendientes también representan gastos.

Lo primero a tomar en cuenta al comprar un vehículo usado es definir cuáles son tus necesidades : si el auto será para viajes largos o en la ciudad, si transportará a muchas personas, si sueles estacionar en zonas difíciles. Tener claros estos puntos te ayudará a decidir qué tipo de auto se ajusta a tus necesidades y no tendrás que gastar de más.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.