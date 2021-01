¿Qué se necesita en México para hacer la declaración de herederos?

Cuando una persona muere y no dejó un testamento en el que designe qué y cómo distribuir los bienes y propiedades a su nombre, los familiares del finado deberán acudir al notario para que este les haga una declaración de herederos, ¿qué se necesita para hacer la declaratoria de herederos?

En primera instancia se deberá tener la certeza de que el muerto no dejó testamento alguno, para saberlo, ya hemos hecho notas en donde explicamos los pasos a seguir si se quiere conocer si una persona dejó o no documento testamentario. Ya que se está seguro de que dicho documento no existe, para lo cual se deberá solicitar la expedición de un certificado, la parentela tendrá que hacerse de la declaración de herederos abintestato.

Cabe destacar que antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria en 2015 el trámite para obtener la declaración de herederos era más tardado y largo, puesto que los herederos colaterales (sanguíneos o del cónyuge) tenían que acudir a un juzgado y no directamente a una notaría como se hace ahora.

La declaración de herederos se tramita en acta de notoriedad autorizada por un notario competente en la materia, mismo que tendrá que ubicarse en el último domicilio, donde estuviera la mayor parte de los bienes del fallecido o el lugar en donde este pereció.

¿Cuáles son los documentos que se deben presentar ante el notario para que este pueda hacer la declaración de herederos? En primer lugar, los herederos legítimos deberán presentar el acta de defunción del fallecido (original y copia), actas de nacimiento del muerto, de los hijos, del cónyuge (original y copia), acta de matrimonio (original y copia), una identificación de los comparecientes, CURP de cada uno de ellos, copia de la Escritura de Propiedad, Copia del Predial del año en curso. Todo este primer proceso tiene un costo de alrededor de 15 mil pesos mexicanos.

Posteriormente, deberán acudir al lugar personas que hayan conocido al finado, mismas a las que les tendrá que constar que los interesados son los únicos que tienen el derecho de la herencia. Estos testigos tendrán que llevar copia de sus actas de nacimiento, credenciales de elector y la CURP. Este segundo paso tiene un costo de 5 mil pesos.