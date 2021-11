¿Qué significa soñar que un familiar fallecido está vivo?

A pesar de que la muerte es algo que debe suceder al final de la vida de cada persona y con lo que tienen que seguir viviendo sus seres queridos, es algo difíciles de aceptar cuando se trataba de una persona importante, por lo que lleva a manifestarse por la noche a la hora de dormir por medio de los sueños.

El significado e interpretación de los sueños no es exacto y en realidad, puede ser ambiguo, aunque en lo general, soñar con una persona fallecida suele tratarse de una advertencia sobre algo que no estamos haciendo bien y que el subconsciente usa como mensajero para dar un mensaje importante sobre algo que está a simple vista y no logramos ver.

Por lo que si sueñas que una persona ya fallecida se encuentra con vida significa que intenta decirte algo por medio de un consejo, ahora que puedes sentirte solo y necesitas alguien con quien hablar, o bien que te resulta muy complicado tratar de vivir sin ese familiar o amigo que ha fallecido.

Escuchar los mensajes que tus seres queridos fallecidos te dan en tus sueños es importante, ya que pueden tratarse de peligros que te acechan en tu vida y pueden alertarte sobre amenazas invisibles.

Un ejemplo de esto es cuando se sueña con el padre o madre fallecidos, este suele ser un sueño negativo, ya que significa que tu vida está por pasar por un momento difícil lleno de problemas y negatividad, así que al soñar con ellos te están previniendo de lo que está por suceder y puedes prepararte para lo que puede acontecer.

En cambio si sueñas que uno de ellos resucita, significa que está por llegar la prosperidad a tu vida por medio de muchas cosas buenas que están por suceder, así que puedes disfrutarlo y sentirte feliz con esa alegría que está llegando a ti.

La espiritualidad dice que se trata de tus familiares tratando de advertirte por lo que es necesario encenderles una veladora blanca con un vaso de agua y un poco de sal para que tu ser querido fallecido pueda tranquilizarse, mientras que otros más dicen que solo se trata del inconsciente usando su figura para darte la respuesta algo que no puedes solucionar.