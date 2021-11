¿Qué significan las luces encendidas en el tablero del auto? Conócelas para proteger tu vehículo

¿Qué es un funicular y a dónde me lleva en Guanajuato?

Así que ya lo sabes, estas son las luces más comunes que muestran los tableros de los autos dependiendo del problema. Sin embargo, siempre será recomendable consultar directamente el manual de tu vehículo, ya que los símbolos no son universales y pueden variar según el modelo del coche.

El tablero del auto también puede mostrar luces verdes encendidas. En estos casos, la figura de una bombilla o foco eléctrico indica que las luces de posición se encuentran encendidas, así que hay que apagarlas si no se necesitan.

En cuanto a las luces amarillas , una de ellas, que asemeja un parabrisas, precisamente indica que el nivel del líquido limpiaparabrisas se encuentra bajo, y aunque no sea del todo necesario para el funcionamiento del auto, puede ser de gran ayuda en caso de lluvias o fuertes vientos.

Sin embargo, es importante sabe r qué significan las luces del tablero de tu auto , ya que suelen indicar alguna falla en el sistema o la necesidad de algún servicio, aunque no lo señala de forma detallada.

