¿Quiénes tienen derecho a ver un testamento?

En dos notas previas, hemos explicado cómo saber si una persona dejó testamento en México y cómo saber si el testamento se ha modificado. En esta nota nos ocuparemos en informarte quiénes son los que tiene derecho a ver el documento testamentario que dejó el fallecido.

En principio y como es lógico, si el que hereda se encuentra vivo, la única persona que tiene acceso al documento es el testamentario, es decir, el autor del mismo. Aunado al testador, si el autor del texto ha nombrado a una persona como apoderada, está también podrá consultar el testamento. En ambos casos, lo que se les entregará será una copia y no el documento original.

Por otro lado, si la persona ya ha fallecido, solamente tres grupos de personas en especifico estarán autorizadas para ver dicho documento:

En primer lugar, todos los individuos nombrados en el texto a los que se les haya cedido algún tipo de derecho (herederos, administradores, albaceas, legatarios, etc.); en segundo lugar, aquellos que, aunque no hay testamento como tal, sean llamadas conforme a las reglas sucesorias. Estas personas si es que hubiera un testamento previo, pueden acceder a este; en último y tercer lugar, las personas legitimarias, es decir, los familiares del finado a los que por ley les corresponde un aparte de los bienes o propiedades que este dejó, aunque no los haya nombrado en el escrito explícitamente.

¿Quiénes están entre los herederos legales aun sin existir un testamento? Los principales herederos son los descendientes (hijos), el cónyuge o concubino (a), los ascendientes (padres) y los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Aquí hay que aclarar que el grado de parentesco por consanguinidad de cuarto grado son: los tatarabuelos, tataranietos, primos, tíos-abuelos y sobrinos-nietos. Mientras que por parentesco por afinidad de cuarto grado son los mismos familiares del cónyuge.

Solamente los tres grupos anteriores de individuos son los que podrán tener acceso al testamento. Lo mismo sucede con cualquier otro tipo de documento de últimas voluntades de una persona, ya que todos son confidenciales, de ahí que deban de conservarse en la notaría, con lo que se asegurará que, fuera de los tres grupos de personas nombrados, nadie pueda conocer la información escrita en ellos.