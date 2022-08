Si hay algo que caracteriza a los meses de verano en México es el intenso calor en la mayoría de los estados. No obstante, pese a que muchas familias hacen el esfuerzo de comprar aires acondicionados, hay otras a las que no les quede de otra que hacer uso del abanico, pero quizá esta no sea la mejor opción a la hora de dormir.

No se puede negar que uno de los mejores inventos es el abanico, aparato que ayuda a mitigar las altas temperaturas. Sobre todo, tener un ventilador es la mejor opción para las personas cuyo poder adquisitivo no es muy alto. Sin embargo, hay algunos problemas a la hora de dormir con el ventilador prendido que no se pueden pasar por alto.

Razones por las que dormir con el abanico encendido no es buena idea este tiempo de calor

El primer problema de dormir con el abanico prendido en temporada de verano es cuando se deja que el aire dé directamente a la persona durante toda la noche. Esta actividad hace que se resequen las mucosas de las vías respiratorias y de la piel, situación que se deriva del impacto continuo del aire sobre la piel por un largo tiempo.

Por su parte, un segundo inconveniente de dormir con el ventilador prendido es que esto suele empeorar los casos de alergia, ya que el aparato eléctrico remueve el aire de loa habitación donde se encuentre, lo que hace que se desplacen las partículas de polvo que hay en el ambiente hasta la nariz y la boca de las personas que están allí.

Por último, otro de los motivos por los que dormir con el abanico prendido en temporada de calor no es la mejor de las ideas es el hecho de que el aire que expulsa el producto provoca diferentes dolores musculares.

Los músculos del cuerpo humano suelen tensarse y producir calambres a consecuencia de la sensación de frescor de manera continua en una determinada zona.

Con todo, cabe dejar en claro que no está prohibido dormir con el abanico prendido, siempre y cuando no se abuse de este y se utilice de la manera correcta para que no afecte la salud.

Lo que más se recomienda es poner el ventilador en modo rotación, para que de esa forma el aire no esté impactando directamente en el cuerpo todas las horas de sueño. Además, se aconseja ajustar la velocidad y ponerlo a una distancia mesurada. Aunado a ello, se debe mantener tanto el cuarto como el abanico libre de polvo.