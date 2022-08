Si quieres sorprender a más de uno con tu comida entonces prueba la siguiente receta de la salsa verde con calabaza tipo guacamole, un sabor excepcional que es ideal para acompañar cualquier platillo.

Ser originaria de México y no saber hacer salsas es como una grosería por lo que hoy en Debate aprendemos a hacer una deliciosa salsa verde con la peculiaridad que en lugar de echarle aguacate, asamos una calabaza.

Ingredientes salsa verde tipo guacamole:

+ Cuatro chiles jalapeño

+ Media calabaza

+ 5 tomatillos verdes

+ Media cebolla

+ Tres dientes de ajo

+ Sal

+ Cilantro

+ Aceite

Receta salsa verde tipo guacamole

Para preparar la salsa verde con calabaza que es en vista idéntica al guacamole hay que poner los chiles, la cebolla, los dientes de ajo y la media calabaza en un sartén con aceite caliente, deja que se sofría todo a la perfección.

Cuando veas que los ingredientes están por cambiar su color vamos a colocar los tomatillos verdes, no se hace antes para evitar que tu salsa se torne con un toque amargo, deja que se fría todo sin llegar a que se quemen.

Receta de salsa verde con calabaza tipo guacamole. Foto: Instagram

Apaga el fuego y a continuación vierte todo en tu licuadora, además agrega sal, lo que agarren tus dedos dos veces, también incorpora un manojo de cilantro, un toque muy especial que caracteriza a muchos platillos mexicanos.

Licúa hasta que todo esté bien integrado, de inmediato puedes ver como tu salsa verde se torna con un color vibrante, la calabaza le da consistencia y suple al aguacate, te aseguro que más de una vez has probado esta salsa en tu taquería favorita y no has notado la diferencia con el guacamole.

Y listo, ya tienes preparada una deliciosa salsa verde tipo guacamole en su versión económica y es que como bien sabes ocurre que el aguacate tiende a subir de precio, no por nada se le conoce como el oro verde mexicano.