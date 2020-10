Reflexiones en pandemia: Especial segunda parte

Culiacán, Sinaloa.- Cuarentenas voluntarias e irresponsabilidad social… Tras ver las primeras cifras de contagios y fallecimientos causados por la grave epidemia de COVID-19, surgida en Wuhan, China a finales del pasado año 2019, por su arrebatada propagación a nivel mundial me pareció una situación de alto peligro para nuestro país.

Si bien en un principio pensé, preocupado pero no temeroso, que esta enfermedad implicaría peligros, aunque controlables con vacunaciones e higiene como se combatieron la gripe del 68, la aviar y el H1N1, al crecer los alcances del padecimiento y aumentar los índices tanto de morbilidad como de mortalidad en los países donde la epidemia inició su fase más grave (Estados Unidos, Italia, España y por supuesto China), me sentí intimidado ante la facilidad de contagio, la terrible ferocidad de su ataque, su silenciosa penetración, la soterrada transmisión a través de vectores asintomáticos y la horrible y mortal condición de los enfermos graves, especialmente ancianos.

A partir del 11 de marzo, cuando la enfermedad fue declarada pandemia por la OMS, al enterarme de las disposiciones poco estrictas en el control de posibles vías de infección tomadas por el Gobierno federal, en alguna forma percibí que México no estaba preparado aún para combatir, o por lo menos soportar, la embestida de esta epidemia en la forma masiva como se estaba presentando en el extranjero, pues millones de mexicanos, sin acceso a las cifras reales de su avance, por descuido o desinterés oficial, estábamos indefensos ante el evidente retraso en la aplicación de medidas de previsión para evitar contagios; sin embargo, me parecieron un tanto prematuras las declaraciones de nuestras altas autoridades asegurando disponer de recursos suficientes para el combate a la pandemia porque, a diferencia de otros países ya en cuarentena, no se habían decretado, con la necesaria urgencia, las medidas necesarias para impedir, cuanto fuere posible la propagación masiva del padecimiento, tal como estaba ocurriendo en las regiones de alta incidencia.

¿Qué estaba pasando en realidad en los atestados, insalubres y paupérrimos alrededores de la zona metropolitana, los barrios de CDMX y los cinturones de miseria de otras grandes urbes mexicanas, plagadas asimismo de ignorancia y condiciones insalubres? ¿Cuál era la situación de los pueblos indígenas o en los poblados pobres y culturalmente atrasados del centro, del istmo, del sureste, de las zonas serranas, donde se curan con yerbas, sahumerios y estampas religiosas?

Mientras me planteaba estas interrogantes, en todo Sinaloa, especialmente en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis o Guasave, había un panorama más preocupante aún para quienes guardamos cuarentena voluntaria: cuando se necesitaba salir a trabajar o a comprar vituallas o medicamentos, las taquerías, mercados y puestos callejeros lucían abarrotados de gente sin mascarillas cubrebocas, sin guardar distancia, platicando frente a frente y a grito pelado como solemos hacerlo los sinaloenses; además, cientos, miles de nuestros hermanos se exponían al contagio acudiendo, alegres e irresponsables a restaurantes, fiestas, pisteadas, pachangas callejeras y bailongos públicos, aglomerándose sin protección alguna.

En playas y zonas ribereñas de nuestros ríos, o bajo macapules y álamos, las familias enteras al departir con otros grupos utilizan los mismos asadores y, compartiendo alimentos sin mínima protección, ignoran olímpicamente al horrendo virus agazapado, terrible, mortal, esperando el momento de dar el zarpazo.

Quien más, quien menos, se ríen y se carcajean de los avisos escritos, radiodifundidos y televisados y se mofan de las patrullas policiacas cuando les piden, casi rogándoles, regresar a sus hogares o por lo menos cumplir con las obligaciones sanitarias.

Como consecuencia de tanta irresponsabilidad, los hospitales se encuentran a punto de saturación, mientras médicos y demás gente del área hospitalaria están muriendo, contagiados por falta de protección adecuada.

Esos médicos y enfermeras son agredidos en barrios, poblados y ranchos por el simple hecho de ser del área de salud. Se nos dice, con una oblicua sonrisa de suficiencia, que las curvas se aplanan y, al mismo tiempo, recibimos un caótico torrente de información oficial ilógica, sorprendentemente optimista, fijando fechas absurdas para alcanzar el máximo de casos y decesos, localizados sabrá Dios con cuáles técnicas de captación, seguramente sin voltear la vista hacia las comunidades indígenas ni a los pueblos y caseríos serranos donde, en lugar de llevar sus enfermos al médico, los esconden curándolos con epazote, tatachinole y hojas de guayaba.

¿Vivimos en mundos paralelos?

En uno, los científicos, ambientalistas, activistas, trabajadores de la salud y ciudadanos en pro del cambio social, urgen medidas en medio de la pandemia del SARS-CoV-2 que no cesa. En otro, hay gobernantes que se muestran optimistas en sus mensajes y tratan de mantener la calma social, mientras se observa la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que prefieren no ver; los cubrebocas no están en las bocas, sino en los ojos, como vendas invisibles ante una realidad que no se alcanza a descifrar. ¿Qué le hemos hecho a nuestra tierra? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para reparar las cicatrices que hemos ido dejando?

Por: Manuel de Atocha Rodríguez Larios.

