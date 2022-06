SAT: Cómo evitar que las transferencias entre cuentas se consideren ingresos

Si eres de las personas que tiene varias cuentas bancarias y te gusta hacer traspasos entre ellas para mayor comodidad, déjanos decirte que estos movimientos inofensivos de tus recursos económicos pueden representar una discrepancia fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Y es que, según los expertos, esos movimientos financieros, que son bastantes comunes entre la gente, pueden ser tomados por el SAT como ingresos que más tarde pudieran representar que la autoridad fiscal te pida que pagues el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre esos supuestos ingresos no declarados.

Entonces, para evitar que el SAT considere las trasferencias entre cuentas como ingresos, lo que debes hacer es demostrar que efectivamente estos movimientos financieros son solo eso, trasferencias entre cuentas registradas bajo el mismo nombre o bajo el mismo RFC.

Cómo evitar que las trasferencias entre cuentas se consideren ingresos

Lo primero que hay que entender es que hay personas obligadas a llevar una contabilidad en orden y presentar declaraciones fiscales de manera periódica, pero incluso si eres una persona que no está obligada, los contadores recomiendan que lleves un registro de tus movimientos financieros.

SAT: Qué pasa si traspaso dinero entre mis cuentas

Es decir, que tengas comprobantes de cada una de las transferencias y tengas un registro de los ingresos y cantidades que moviste durante el mes, de una cuenta bancaria a otra. Lo cual puedes hacerlo a través de la siguiente documentación:

Estados de cuenta

Papeles de trabajo

Comprobante de las transferencias

Registro de cada operación

Comprobación de las cantidades entre cuentas

Lo más importante es que demuestres que durante el periodo que hagas las diversas trasferencias, tu patrimonio no incrementó, es decir, si tenías 50 mil pesos en ambas tarjetas, después de una trasferencia bancaria debe quedar la misma cantidad, sumada entre ambas.

Esto es importante ya que, el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación Mexicana dice que, los depósitos que no estén reportados en el registro de la contabilidad que algunas personas están obligadas a tener, serán considerados por el SAT como ingresos y los contribuyentes deben pagar impuestos.

Así que como ves, el SAT está facultado para solicitar el pago de impuestos de esos movimientos financieros, y para evitar conflictos, debes llevar el registro de cada uno de tus traspasos entre cuentas y guardar todo por si se te llega a requerir, esto puede ser en un periodo de hasta cinco años sobre los que tiene injerencia la dependencia federal.

Pero, si no quieres llevar todo este papeleo, entonces te recomendamos que evites el traspaso entre cuentas bancarias y uses la tarjeta bancaria que tiene los ingresos para hacer los pagos y movimientos financieros, de esa manera el SAT no tiene pretextos para achacarte ingresos fantasmas.