SEP lanza convocatoria para estudiar inglés en línea; aquí te decimos cómo registrarte

México.- El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), en colaboración con la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lanzaron una convocatoria para quienes deseen tomar clases de inglés en línea.

A través del programa SEPA Inglés Online 2021, la comunidad de esa casa de estudios, conformada por el alumnado, docentes, personal administrativo y de apoyo, podrá contar con precios preferenciales para la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua.

De esta manera, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, externó la importancia de las lenguas indígenas y extrajeras en el marco de la nueva Ley General de Educación Superior.

"Me sumo a la importancia de la segunda lengua. Entre los beneficios que señala la neurociencia está el retrasar el deterioro cognitivo, ejercitar áreas cerebrales destinadas a la memoria y el lenguaje, promoviendo así la plasticidad cerebral", detalló.

Por su parte, el director general del ILCE, Enrique Calderón Alzati, indicó que, en el marco de la globalización, el aprendizaje de lenguas extrajeras proporciona grandes ventajas. "Cuando se aprende a hablar un idioma, después de nuestro idioma materno, cada vez será más fácil aprender otros idiomas", refirió".

Requisitos para tomar a los cursos de inglés en línea

Estos cursos de inglés en línea tienen una duración de 16 semanas y las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 17 de agosto. Enseguida te dejamos los requisitos:

Pertenecer a la comunidad UnADM (estudiante activo, docente o administrativo).

Tener una cuenta activa de correo institucional UnADM.

Realizar el examen de ubicación.

Contar con equipo de cómputo (con cámara web, bocinas o audífonos), así como conexión a internet.

Realizar el pago correspondiente.

Pasos para inscribirte al curso de inglés en línea

Con base en lo establecido por la convocatoria, el proceso de inscripción que deberás seguir es el siguiente:

Deberás realizar un examen de ubicación en línea para saber el nivel de estudio al que pertecenes; al concluir la prueba, se indicará el resultado y el enlace para hacer el pago de alguno de los cursos de inglés en línea diponibles.

Si no cuentas con ningún conocimiento previo al idioma, no te mortifiques, también te podrás inscribir, en este caso no se hace examen, solo se inscribe directamente al curso del nivel inicial

Para concluir tu inscripción es necesario registrar tu pago, y una vez que este sea verificado, recibirás un correo de confirmación de inscripción, así como el enlace y los datos de acceso al examen de ubicación o curso de nivel.

Si tienes alguna otra duda o requieres más información, te puedes contactar por medio del correo unadm@ingles.ilce.edu.mx

