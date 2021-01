¿Sabes cómo evitar impuestos del SAT al depositar en el banco?

México.- En determinado momento de la vida todos comenzamos a preocupar por nuestro futuro y presente económico, dentro de este rubro está la importante tarea de cumplir con tus impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero, ¿sabes cómo no pagar de más?

Hoy te hablaremos en particular de los depósitos bancarios, pues después de determinadas cifras debes pagar un porcentaje al organismo financiero, si no sabes cómo funcionar, a continuación te diremos lo necesario. No serás un experto, pero sabrás cómo actuar en esos casos.

En el caso de los impuestos tratados hoy, deben pagarlo todas las personas físicas o morales que hacen depósitos en efectivo, sin importar si son en moneda nacional, pesos mexicanos; o en alguna extranjera, sin importar si son dólares, euros o cualquier otra.

Al momento de hacer el cobro, puedes hacer el calculo exacto con una sencilla cuenta que te enseñaron entre tercero y cuarto de primaria. Multiplicando el monto del depósito en efectivo por 3, el porcentaje de la tasa aplicada.

Es importante mencionar que este impuesto comienza a funcionar en depósitos en efectivo, sí, pero en aquellos que superen los 15 mil pesos. Pero es importante destacar que no todos lo pagan.

¿Quiénes no pagan impuesto en depósitos en SAT?

El cobro del 3 por ciento no será cobrado a quienes hagan el pago por otras vías, es decir, mediante cheques, transferencias bancarias electrónicas y sobre todo, quienes depositen menos de 15 mil pesos.

Si no sabes qué hace el banco con tu dinero te ayudamos a solventar la duda, pues las instituciones financieras que realizan el cobro tienen la obligación de dar constancias sobre las recaudaciones hechas.

