Sabiduría, esperanza y fe, el impulso de esta Navidad

México.- Las celebraciones navideñas y el fin de año representan para la gran mayoría un abrazo de paz, momentos de celebración junto a los seres más queridos y el tiempo ideal para analizar lo que mejor esperamos en el próximo año.

A pesar de que este 2020 ha representado una lucha especial de estructuras sociales, emociones y pérdidas para la humanidad con el Covid-19 en México, religiosos, coach de vida y psicólogos coinciden en que, a una semana de que inicie el 2021, es momento de abrazar lo que sí se ha permitido tener y ver el lado positivo de la vida sin perder la esperanza y la fe.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sobre todo, consideraron importante actuar con base en sabiduría y los aprendizajes de cada uno.

Necesitamos de cada uno de nosotros

Los cambios revolucionaron la vida de todas las personas en 2020, comentó la especialista en psicología Olga Lidia Casillas Cárdenas. Este año —indicó— se han tenido que vivir pérdidas, procesos diferentes, dolores, angustias y miedos que no se pueden reconocer, y tristemente no se ha podido despedir a familiares que han muerto por Covid-19, al menos como se hubiera esperado. "No estábamos preparados para esto, ni como profesionales ni como familia, ni nuestros niños. Precisamente, los niños están en cuadros depresivos, ansiedad. Los padres, muchos han incurrido a violencia o agresión. Es muy difícil enfrentar tantas cosas en un cierre de año que se esperaría fuera familiar, amoroso, lleno de amor, alegría, satisfacciones", explicó.

Las familias —comentó— no van a poder vivir Navidad ni Año Nuevo como lo venían haciendo, y se tendrán que buscar estrategias diferentes para tratar una pérdida, enfrentar el duelo de un ser querido que se fue, de un año que se está yendo, de expectativas que se tenían, de ilusiones y sueños con la pareja, con la familia o con los hijos. "Son muchas cosas, y aquí es donde tendremos que buscar nuestras partes positivas y nuestros recursos para afrontar la vida", mencionó la especialista.

Olga Lidia Casillas Cárdenas, psicóloga, maestra en Estudios en Violencia Familiar y doctora en Trabajo Social, con acentuación en sistemas de salud, opinó que la red familiar es muy importante para enfrentar los retos actuales. La pandemia y sus restricciones, como estar encerrados, aislados, están generando vivir una parte de deshumanización. En este sentido, hizo hincapié en que hoy muchas personas temen cualquier tipo de contacto, incluso visual, por miedo al contagio, lo cual consideró que no debería ser así. Afirmó que el miedo tendría que ser, hasta cierto punto, positivo, para cuidarse y cuidar al otro, pero que eso no impida interactuar con la familia.

Para aquellas familias que perdieron no solo a un ser querido, sino a varios seres queridos que fallecieron por Covid-19 este 2020, indicó que no les quedará más que enfrentarlo en este cierre de año, pero recordándolos con cariño, algunos en duelo todavía, incluso en etapa de negación.

"La muerte es un proceso natural, y lo tenemos que enfrentar de una u otra manera, y creo que no es aislándonos, estando cada quien por su lado, porque necesitamos de cada uno de nosotros, y más en estos momentos".

Para el 2021, que pudiera generar ansiedad y angustia en muchas personas, en continuidad con la pandemia y sus efectos, Casillas Cárdenas instó a proyectar un año nuevo para alcanzar pequeñas metas y a corto plazo: "Pensar en positivo, porque no significa que esto nos tiene que tumbar al grado donde no pensemos en alcanzar metas y proyectos. Claro que podemos pensar en positivo, tenemos que hacerlo como humanidad, y desde luego luchar por ellos. La motivación, que te lleve a decir «tú puedes, lo puedes alcanzar», pero te tienes que esforzar, a lo mejor un poquito más por las condiciones que estamos viviendo", concluyó.

Olga Lidia Casillas Cárdenas. Psicóloga. Maestra en Estudios en Violencia Familiar. Doctora en Trabajo Social, con acentuación en sistemas de salud.

Valorar lo bueno

Con un 2020 marcado por las pérdidas, pero al mismo tiempo por innumerables enseñanzas, Lluvia Corral, coach de vida, señaló en entrevista para Debate que es momento de tomar fuerzas de todo aquello que este 2020 sí permitió tener. Comentó que este año ha sido un examen sorpresa de la vida, y ha regresado a casa, literal y metafóricamente, a las personas, permitiéndoles buscar en su interior. Además, consideró que muchos han tenido que valorar lo esencial, apreciar quizá un valor rezagado, como es la salud, y procurar el bienestar de la familia, del entorno y la seguridad propia: "Vivíamos en el día a día, dando tantas cosas por hecho, que esta situación, literal, parar el mundo, nos ha hecho regresar a nuestros valores, a lo esencial, a lo que realmente es importante".

Lluvia Corral mencionó que si ahora los ciudadanos se enfocan en todas las pérdidas como de la libertad y del contacto físico, incluso de familiares, no será positivo: "Más que enfocarnos en qué es lo que vamos a perder o qué tanto hemos perdido, porque al final sería quedarnos en el lamento, quedarnos en el pasado, en lo que no está en nuestras manos cambiar, sino enfocarnos o ver lo que sí hemos tenido, pese a todo esto que hemos enfrentado. Agradecer que estamos aquí. Agradecer que estamos a un paso del nuevo año, y que siempre el año nuevo nos trae nuevas esperanzas, nuevos proyectos, una energía nueva y diferente. Que si bien este año no es como otros, sin lugar a duda lo importante es mirar adelante con este optimismo", enfatizó.

La experta comentó que muchas personas creían que no tenían la fuerza suficiente para los retos que ha dejado este año, manifestados a través de la resiliencia, el optimismo, la esperanza, la perseverancia y, como nunca antes, la empatía: "Nos ha ayudado sin lugar a dudas a acercarnos a Dios. Yo creo que más que nunca nos sentimos conectados con Dios, y sobre todo también conectados con el momento presente".

En un 2021 que parece incierto en temas de salud, economía y unión familiar, Lluvia Corral agregó que es importante no perder la esperanza en el futuro; sin embargo, recomendó agradecer y conectar con lo que sí se tiene en este momento. Enfatizó que el fin de año es un motivo de cierre de ciclos, pero más enfocado a encontrar las fortalezas, en qué es lo que se quiere lograr: "Si yo tengo seguridad en lo que quiero lograr, sé qué es lo que tengo que soltar o cerrar para darle espacio a algo nuevo".

Para soltar y dejar atrás lo que cada una de las personas quiera, recomendó escribir una carta. En ella, dijo que se puede colocar todo lo que se siente respecto a la situación o a la persona, respecto a aquello que se quiere dejar atrás, y escribirlo con todo el detalle posible, con toda la emocionalidad posible, no poniéndole mente, estructura, sino como va saliendo, sin cuestionarlo, sin las comas, sin los puntos, sin los acentos, dejar que la pluma o el lápiz hagan lo suyo, y, al final, quemarlo; es decir, no volverlo a leer: "Eso, simbólicamente, con el fuego, transmuta esa situación en amor, porque así lo intencionamos. Si algún familiar nuestro falleció, todo aquello que creamos pendiente, lo que no puede decir y no nos dijimos, escribirlo y soltarlo de esa manera", recomendó.

El coaching de vida es una línea psicosocial que ayuda a facilitar el desarrollo potencial de las personas para alcanzar objetivos coherentes y cambios en profundidad. Lluvia Corral tiene una vasta experiencia al respecto. Puede encontrarla en su página de Facebook @CoachLluvia

Lluvia Corral. Coach de vida

No perder la fe ni la esperanza

En la vida, una persona camina hacia el éxito, hacia la felicidad, siguiendo los valores que para eso sirven, y precisamente la fe y la esperanza son dos valores que ayudan a enfrentar los problemas, a salir adelante y a encontrar la felicidad, comentó para Debate el padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y TV del Arzobispado en México. Sin embargo, aclaró que no hay que confundir palabras o valores con cosas contrarias. Por ejemplo, la fe. Dijo que la fe no consiste únicamente en creer, por ejemplo, que un novio alcohólico, golpeador, entre otras cosas, va a cambiar, cuando él no está haciendo nada para ello. O bien, que una persona lamentablemente cree que los problemas se van a acabar cuando llegue una hada madrina. Enfatizó que en este tiempo, particularmente, hay mucha gente que pone también su fe en ropa interior roja, en pasear maletas, en cuarzos, entre otras, y no en una actitud sabia o acciones sabias que las lleven a que precisamente lo que creen se convierta en una realidad.

Lo mismo con la esperanza —dijo—, y ejemplificó con un pequeño cuento: "Estaba una persona sentada frente a su campo de siembra, y pasó otra persona, y le preguntó:

—Oye, ¿qué haces? —le dijo.

—Estoy esperando aquí la cosecha.

—¿Y qué sembraste?

—¡Ah, caray! ¿A poco había que sembrar? —le respondió.

»Bueno, aquí nos damos cuenta de que esta persona estaba esperando que su campo le diera una cosecha sin hacer nada, sin ningún compromiso, sin ningún cansancio, sin ningún esfuerzo. La esperanza es un valor que me ayuda a esperar algo que voy preparando cotidianamente. De tal manera que la fe y la esperanza son esenciales para la vida, pero ligadas al valor de la sabiduría", contó el padre de la Iglesia católica.

Por eso, agregó un mensaje para aquellas personas que sienten que han perdido la esperanza o la fe: "Yo creo que no debes de perder aquellas cosas que te impulsan, que te ayudan a ir creando un futuro mejor, porque, de lo contrario, eso te lleva a tu destrucción".

En un panorama en el que los problemas actuales llevan a muchas personas a molestarse con Dios, el padre José de Jesús Aguilar cuestionó: ¿en qué momento Dios nos dijo que estamos en un mundo perfecto, sin enfermedades, sin limitaciones, sin muertes, sin separación? Reflexionando, agregó que la vida es terrenal, pasajera, fugaz, limitada: "Hay que entender los limites, y que dentro de estos límites y esto fugaz, Dios nos ayuda precisamente a través de acciones concretas, a través de sabiduría, de esperanza, de solidaridad, de muchas otras cosas. La gente, en lugar de enojarse, debe tomarse de la mano de Dios, pedirle fuerza, inteligencia, ayuda para entender que esto no es un castigo ni una obligación".

En cuanto a la pérdida de un ser querido, con Covid-19 o sin Covid-19, que afronta una etapa de duelo, indicó que la ayuda de la tanatología puede servir.

José de Jesús Aguilar. Padre Iglesia católica. Subdirector de Radio y TV del Arzobispado en México.

Camina junto a Dios con esperanza

"Este tiempo de Navidad va a ser distinto, porque muchas personas hemos tenido la experiencia de pérdidas por Covid-19 y personas que están enfrentando secuelas de la enfermedad; muchas personas que quizá han experimentado el desamparo por la pérdida de trabajo. A pesar de eso, tenemos la esperanza, justamente, de celebrar la Navidad, que consiste no tanto en luces o papeles de regalo, como a veces uno tiene la idea, con mucha fiesta o relajo en las casas. En esta ocasión, la Navidad será celebrada en su pleno sentido, que es justamente el experimentar la presencia de un Dios cercano".

"Aunque estemos experimentando este momento difícil, Dios no nos deja solos y nos invita a que en este tiempo de Navidad volvamos nuestra mirada a él, que lo invitemos a nuestra casa, que le abramos nuestro corazón. Enojarnos, lanzar reproche a Dios, es normal y natural ante la pérdida, y no es que Dios se moleste en que nosotros expresemos esa emoción, porque Jesús mismo experimenta la pérdida de un gran amigo, llora por Lázaro. En este sentido, él nos comprende, sabe lo que significa perder a alguien que se ama. Cuando uno se siente abatido por el dolor, es bueno poder acercarnos a Dios y decirle todo lo que hay en el corazón. Él nos escucha. Él no nos va a reclamar ante nuestro reproche. Todo lo contrario, él estará con nosotros y nos dará esas palabras también que sostienen. La invitación sería que sea la fe en Jesús y la promesa que él nos ofrece de darnos vida eterna para que nos ayude a sobrellevar, porque el dolor se sobrelleva".

"No todo lo que nosotros hemos vivido en este tiempo, aunque sí nos saca de nuestra área de confort, aunque sí nos deja inquietos, aun así el Señor nos invita a siempre caminar con esperanza, con un sentido positivo de la vida. Esperamos que el próximo año pueda ser vivido de otra manera. Hemos tenido esta experiencia que nos ha dejado mucho aprendizaje, que será una oportunidad muy buena en este fin de año, el poder meditar, aun en estos momentos difíciles, qué de bueno ha dejado esta situación. He escuchado testimonios de personas que justamente en este tiempo difícil, ante la experiencia de la enfermedad propia o ante la muerte de un ser querido, han podido encontrarse con Dios, o personas que han hecho buenos hábitos, tanto respecto a la alimentación, al ejercicio o en actos de caridad. Que esta experiencia no los abata, sino más bien que sea un trampolín para saltar y ver la vida de frente con todo lo que esto conlleve".