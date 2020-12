¿Se pueden lavar los cubrebocas KN95? Esto es lo que dicen los expertos

Aunque ya han pasado bastantes meses de que comenzamos a usar los cubrebocas como un nuevo accesorio debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, aún hay quien se puede estar preguntado "¿Pueden los cubrebocas lavarse?" Sabemos que hay algunos que en sus instrucciones dicen que efectivamente se pueden lavar, pero ¿Qué hay de los KN95? ¿Esos se pueden lavar? Esto es lo que dice la UNAM.

A pesar de que parezca increíble, sí, ya vamos para un año de que empezamos a ponernos el cubrebocas para andar en la calle o para entrar a algún establecimiento. Y si no mal recuerdas, por aquellos meses de marzo y abril, las famosas mascarillas KN95 estaban casi extintas; personal de salud y personas normales las habían abarrotado todas.

A pesar de que han pasado meses desde que inició la pandemia de Covid-19 aún estamos aprendiendo a convivir con el virus y las medidas que se deben de tomar/ Fuente: Pixabay

Fue en este contexto en el que muchas personas comenzaron a preguntarse si estos cubrebocas podían lavarse y volverse a utilizar, no obstante, a la par existía y sigue existiendo la incertidumbre de si lavándolos se echan a perder o si siguen siendo útiles.

En este sentido, la Universidad Autónoma de México (UNAM) ha declarado que, tanto los cubrebocas N95 como los KN95, No pueden lavarse, ya que de hacerlo estos pueden perder su efectividad y, por ende, el que las use puede verse expuesto al virus tal y como si no trajera nada puesto encima. Sin embargo, lo que sí puede hacerse es desinfectarlos.

¿Cómo desinfectar un KN95?

De acuerdo a lo mencionado en la conferencia virtual "Cubrebocas. ¿Se pueden reutilizar?, ¿se pueden mejorar usando nanomateriales? la UNAM, a través del profesor Iván Puente Lee, informó que la forma más óptima de desinfectarlos es usando luz ultravioleta a 254 nanómetros (UV-C, germicida), a la par de peróxido de hidrógeno o calor seco a 70 grados centígrados.

En este sentido, el académico de la Facultad de Química detalló que, recientes investigaciones, han concluido que la luz ultravioleta no produce daños a los cubrebocas después de exponerlos a ella; lo que es más, aun tras 30 ciclos de esterilización, los tejidos de estos se conservan intactos. No obstante, Puente Lee hizo hincapié en que ni el N95 ni el KN95 deben usarse por más de 40 horas, por lo que deberán estar siendo esterilizados constantemente. Además, concretizó, que aunque se use la luz ultravioleta "van acumulando partículas [...] van a continuar fijas en los tejidos".

Por su parte, explicó que ninguno de estos cubrebocas deben limpiarse utilizando agua, jabón, alcohol o cloro, puesto que este tipo de sustancias, que normalmente se usan para lavar otro tipo de superficies o materiales, pueden dañar la eficiencia de estos, por lo que perderían o disminuirían su capacidad protectora contra el contagio del Covid-19.

En cuanto al uso del cloro o alcohol para desinfectar los N95 y los KN95, según un estudio realizado por la Universidad de Stanford, el hacerlo hace que estas transformen su "carga estática de las microfibras de polipropileno, lo que hace que las mascarillas pierdan su eficiencia protectora", mientras que "el spray de alcohol daña el ajuste y el sellado de la máscara (cubrebocas) después de solo dos limpiezas", de acuerdo a la National Library of Medicine (USA).

¿Existen cubrebocas que sí se pueden lavar?

Ahora bien, después de todo lo expuesto te estarás cuestionando "¿Cuáles son los cubrebocas que sí se pueden lavar de forma normal?" Ah pues, como te mencionamos al principio, hay cubrebocas que se pueden lavar diariamente usando los materiales clásicos para limpiarlos: los cubrebocas de tela. La misma OMS ha recomendado su uso y ha explicado que para su desinfección se debe usar solamente agua, jabón y cloro.

Asimismo, durante la video conferencia se recomendó que para la confección de los cubrebocas caseros o de tela se deben emplear camisetas de algodón, toallas, bufandas, fundas de almohadas o cualquier otra prenda con similares características y cuidando siempre que las mascarillas tengan 3 capas (polipropileno, poliéster y algodón): en la parte interna el algodón; en la externa el poliéster y como medio filtrante la de polipropileno. Añadido a esto, se deben usar telas sin ningún tipo de tramado, ya que estas pudieran contar con aperturas por las que podrían entrar o el virus o las partículas de este.