Semana Santa 2021: ¿en qué fechas cae?

México.- Llega el 2021 y con él las ansias por el próximo periodo de vacaciones: Semana Santa, fechas importantes para la religión católica que también ofrecen a muchos trabajadores mexicanos la oportunidad de descansar algunos días.

Cada año cambian ligeramente los días en los que esta celebración religiosa tiene lugar, por lo que este 2021 la Semana Santa comenzará el domingo 28 de marzo y terminará el sábado 3 de abril. (¿Cuándo y cómo será el regreso a clases para educación básica en México?)

A continuación, te compartimos las fechas que conforman la Semana Santa con sus respectivas celebraciones religiosas de este año:

Domingo 28 de marzo: Domingo de Ramos

Lunes 29 de marzo: Lunes Santo

Martes 30 de marzo: Martes Santo

Miércoles 31 de marzo: Miércoles Santo

Jueves 1 de abril: Jueves Santo

Viernes 2 de abril: Viernes Santo

Sábado 3 de abril: Sábado de Gloria

Domingo 4 de abril: Domingo de Resurrección (también llamado Domingo de Pascua)

La Semana Santa constituye la celebración más importante para la iglesia católica, pues se trata de la conmemoración anual de la Pasión de Cristo, es decir, el periodo que va desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta su resurrección tras ser crucificado. Sus fechas suelen variar entre marzo y abril de cada año.

Esta fiesta cristiana está precedida por el tiempo de Cuaresma, que consiste en la preparación espiritual para la Semana Santa, así que durante cada uno de los seis viernes que la integran los feligreses se abstienen de comer carne roja.

A lo largo de todo el mundo se realizan numerosos actos religiosos para celebrar la Semana Santa, desde penitencias y procesiones hasta representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.

¿Qué días de Semana Santa no se trabaja?

Pese a que la Semana Santa no cuenta con días de asueto obligatorios por ley, es común que los patrones y empresas den a sus trabajadores los días Jueves y Viernes Santo para trabajar. Sin embargo, al no tratarse de una estipulación de la Ley Federal del Trabajo (IFT), los empleados que sí laboren esos días recibirán su salario normal y no el que se paga en días festivos, que constituye el triple del monto habitual.

Por otra parte, los estudiantes de educación básica sí gozan de al menos una semana de vacaciones durante esas fechas, aunque no se sabe si este año habrá algún cambio por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante la permanencia de la pandemia de Covid-19.

Días feriados de 2021

En cuanto a los días del 2021 en que los mexicanos podrán descansar de sus trabajos por ley, estos son los días feriados que habrá con sus respectivas conmemoraciones: