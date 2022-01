Tanatóloga Gaby Pérez dice cuánto debe durar un duelo

Leer más: Experto dice por qué no debes perdonar una infidelidad

"Esos 2 años no son con la misma intensidad (...) tú imagínate una herida , te abres y al principio es abierta en canal sangrante, luego gracias a tus cuidados amorosos, a la desinfección y todo lo que haces, la herida va cerrando y luego es un goteo de sangre y luego sólo queda una cicatriz, no duele todo el tiempo así ", señaló.

En contraste, el duelo por la pérdida de una pareja, cuando fue una buena pareja, al igual que el de un hijo, sería de unos 2 años para la especialista, pues considera que estos son los duelos más dolorosos, al igual que los relacionados con suicidios, secuestros, etc.

La tanatóloga explicó que no hay un tiempo fijo para la duración de un duelo, ya que dependerá de la pérdida y qué tan intenso haya sido el vínculo con esa persona. Sin embargo, estimó que un "duelo sano" por la muerte de una madre o un padre dura alrededor de un año.

